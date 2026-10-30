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Aprilia y médicos deciden reservar a Jorge Martín para el sábado: "es mejor no correr ningún riesgo"

Después de ser declarado "apto" para el resto del fin de semana, el piloto de Aprilia se detuvo casi de inmediato en la sesión vespertina del viernes en Sepang. El objetivo declarado es preservar la mayor cantidad de fuerzas posible de cara a la clasificación y la Sprint de mañana, que no serán sencillas teniendo que convivir con el radio fracturado.

Matteo Nugnes

Publicado: 30 oct 2026, 15:23

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Jorge Martín sabía exactamente a lo que se enfrentaba, pero lo que estaba en juego era demasiado importante como para no intentarlo. Tras haber obtenido el "apto" (fit) para la FP1 durante la jornada de ayer, el piloto de Aprilia intentó saltar a la pista en la primera jornada de ensayos del Gran Premio de Malasia de MotoGP a pesar de la fractura en el radio derecho, afortunadamente no desplazada, sufrida hace seis días en Phillip Island.

Con solo 10 puntos por recuperar respecto al líder Marc Márquez, ni siquiera intentarlo no era una opción, pero ciertamente el vivido por "Martinator" no fue un viernes sencillo.

Tras someterse a una infiltración y tomar también analgésicos, en la FP1 el piloto español logró completar 12 vueltas, con un tiempo de 2'00"747 que lo ubicó en la 20ª posición, a 1"835 del mejor registro de la Ducati #93. Una actuación que, de todos modos, le permitió obtener por parte del doctor Ángel Charte, responsable médico de MotoGP, el "apto" para continuar el resto del fin de semana.

Sin embargo, en la sesión vespertina la situación empeoró bastante rápido. En su primera salida logró mejorar de inmediato su tiempo, bajando a 1'59"670 en la segunda vuelta. En el giro posterior, no obstante, se llevó un buen susto cuando el tren delantero de su RS-GP se le cerró a la entrada de la curva 12.

A pesar de haber logrado evitar la caída, el campeón del mundo de 2024 optó por la prudencia, tomando el camino hacia los pits y decidiendo dar por terminada su jornada cuando aún restaban 40 minutos para la bandera a cuadros, con el objetivo de reservarse para mañana, momento en que la clasificación y la carrera Sprint requerirán un esfuerzo físico muy exigente.

"Junto con los médicos, decidimos todos juntos no continuar y esperar a que llegue su momento, para volver a verlo mañana por la mañana. Porque, sí, de momento, si se quiere buscar el tiempo por vuelta, si se quiere intentar el time attack, para él es difícil gestionar la potencia", explicó al momento el team manager de Aprilia, Paolo Bonora, ante los micrófonos de MotoGP.com.

"Por lo tanto, e , en absoluto. Y decidimos todos juntos, especialmente junto a los médicos, no continuar durante esta sesión y preservar sus energías de cara a las sesiones del sábado y del domingo", añadió.

Cuando se le preguntó si fue el susto vivido antes de regresar a los pits lo que motivó la prudencia, continuó: "Para nada, en realidad. Lo afrontamos de manera muy objetiva, basándonos esencialmente en la situación clínica, por lo que no nos dejamos influir por el alarmismo, sino que tomamos la decisión únicamente tras la revisión médica".

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