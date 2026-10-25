Declaraciones

MotoGP GP de Australia

Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo

Solo quedan cuatro grandes premios por disputarse en 2026, después de que el GP de Australia fuera cancelado debido a las malas condiciones meteorológicas.

Germán Garcia Casanova

Editado: 25 oct 2026, 10:49

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Desde el prisma de Jorge Martín, lesionado el sábado mientras luchaba por la victoria en la sprint del GP de Australia, perdiendo el liderato a manos de Marc Márquez, ahora primero con diez puntos de ventaja sobre el español de Aprilia, la cancelación del GP de Australia se ve como un pequeño alivio y una leve oportunidad de seguir inmerso en la lucha por el título, ya que no correrse la carrera impide que el de Ducati se escape un poco más en la general.

Sin embargo, para el CEO del fabricante de Noale, Massimo Rivola, el beneficio de la cancelación se convirtió en una duda, al menos cuando le preguntaron si era bueno o malo para su equipo, que además de Martín, tiene a Marco Bezzecchi tercero del campeonato, a 50 puntos de Márquez.

"No lo sé. Estoy seguro de que Marco está un poco enojado porque vio una oportunidad", explicó Rivola en un encuentro con los medios este domingo en Phillip Island, tras cancelarse la carrera. "Pero creo que Jorge está feliz", añadió.

"Lo siento por la gente que ha estado aquí todo el día, desde muy temprano por la mañana. Y el último baile, digamos, la última carrera en Phillip Island merecía un final mejor. Pero así son las cosas".

Los promotores cancelaron la carrera al no poder garantizarse que el helicóptero medicalilzado pudiera volar para evacuar a cualquier piloto lesionado durante la carrera, ni tampoco aterrizar en Melbourne, donde está el hospital de referencia más cercano.

"Personalmente, no pensé en el problema del helicóptero", confesó Rivola. "Pero ese era el principal problema", admitido.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Rivola atendió a los medios inmediatamente después de que los pilotos dieran un par de vueltas de despedida, tras el coche de seguridad, ante los miles de aficionados que llenaron el circuito por última vez.

"Todavía no he hablado con Marco después de la parada e los pilotos, para saber cómo está la pista. A juzgar por lo que hemos visto, el estado de la pista no tenía muy buena pinta, teniendo en cuenta la velocidad media que suelen tener aquí", explicó, avalando que las condiciones tampoco eran las mejores para correr.

"Es una lástima, en cierto modo, porque estamos aquí para competir, obviamente. De hecho, la carrera de Phillip Island es una de las más emblemáticas y a todos nos encanta venir. Pero así son las cosas. No sé si es bueno o no", insistió.

"Estoy aquí para competir"

Ante la ambigüedad de la respuesta de Rivola, le insistieron nuevamente con el tema y le pidieron su opinión y si estaba decepcionado por Marco o aliviado por Jorge, que perdió menos puntos.

"No lo sé. Estoy aquí para competir. Así que cuando vengo a Phillip Island, no veo la carrera desde el plano personal. Traje a mi familia porque les dije tienen que ver la última carrera en Phillip Island. Es única. Así que pasaron dos o cuatro días viajando de un lado a otro del mundo para nada, pero así son las cosas", expuso su postura.

"Al final, si nos fijamos en Jorge, está claro que es mejor que no corramos, ni siquiera en Sepang, hasta las dos últimas carreras, quizás. Pero no es lo que pensamos, sino lo que tenemos que hacer ahora. Esa es la tarea principal".

Desde hace semanas se sabía que este domingo iba a llover mucho en Phillip Island, pero no se optó por cambiar la carrera al sábado, como se hizo en 2023.

"De hecho, se suponía que el sábado también sería bastante malo por la tarde, después del Sprint. Se suponía que hoy haría frío y llovería, pero no tan fuerte como la noche anterior.

Jorge Martín ofreció un gran espectáculo el sábado en Phillip Island, hasta que se cayó

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quizás ahora, hablando de que podríamos haber corrido el sábado, tal vez, pero es demasiado pronto para decirlo. Es una lástima que no podamos correr para toda esta gente, pero es algo que realmente no podemos controlar".

"Muy difícil" que Martín corra en Sepang"

Martín se lesionó el sábado en la sprint de Australia, rompiéndose el radio del brazo derecho, una fractura sin desplazamiento que podría permitir al español correr en Sepang la próxima semana.

"Muy difícil. Muy, muy difícil. Espero ver a Jorge en Sepang, al menos con nosotros, y ya veremos", dijo Rivola. "Creo que la historia entre Aprilia y Jorge fue bastante desafortunada. Lo bueno esta vez es que solo se rompió el hueso. No es nada grave", añadió.

"Pero me gustaría que nuestra historia terminara de la mejor manera posible, con él al 100% físicamente. Ayer ofreció un espectáculo increíble. Vimos al verdadero Jorge, y creo que tenía posibilidades de ganar la carrera. Pero podemos decir que a veces pasan cosas malas. No tenemos mucha suerte con él, pero seguro que no nos rendiremos hasta que esto termine".

Tras la cancelación de Australia, aún hay un gran premio, el de Qatar, que podría también cancelarse, lo que ya dejaría a Bezzecchi sin ninguna opción.

"Por un lado, hay mucho más que decir; por otro, simplemente hacemos lo que nos dicen. Si hacemos este trabajo, es porque nos apasiona. Si el organizador nos indica que existen condiciones para competir desde el punto de vista de la seguridad, simplemente lo hacemos. No estamos en posición de decir: No voy. Hasta ahora no hay ningún motivo. Quizás mañana despertemos y la situación cambie, pero no hoy".

"Ahora mismo, creemos que hay cuatro carreras por delante. No sé si eso es bueno o malo para Jorge, porque si no está bien físicamente, no es bueno. Pero no nos corresponde a nosotros decidir eso", cerró el ejecutivo italiano.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia

Artículo siguiente Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



7 min



"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi





Phillip Island se despide de MotoGP con una carrera cancelada por el mal clima



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



6 h



Phillip Island se despide de MotoGP con una carrera cancelada por el mal clima





El calvario interminable de Jorge Martín desde que fichó por Aprilia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



19 h



El calvario interminable de Jorge Martín desde que fichó por Aprilia

Más de

Jorge Martín





Jorge Martín apunta a correr en Sepang tras sus últimos estudios médicos



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



11 h



Jorge Martín apunta a correr en Sepang tras sus últimos estudios médicos





Jorge Martín no podrá correr el domingo en Australia tras sufrir una fractura en la sprint



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Jorge Martín no podrá correr el domingo en Australia tras sufrir una fractura en la sprint





Martín, con la mano inmovilizada tras dura caída, duda para la carrera del domingo en Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Martín, con la mano inmovilizada tras dura caída, duda para la carrera del domingo en Australia

Más de

Aprilia





Márquez explica la gran fortaleza de Jorge Martín: "pilota por instinto, simplemente ataca"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Márquez explica la gran fortaleza de Jorge Martín: "pilota por instinto, simplemente ataca"





Jorge Martín, el más lento de Aprilia el viernes en Australia: “Estoy acostumbrado a la Ducati aquí”



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



2 d



Jorge Martín, el más lento de Aprilia el viernes en Australia: “Estoy acostumbrado a la Ducati aquí”





Ducati dice que Aprilia “puede hacer lo que quiera” en medio de las charlas sobre órdenes de equipo en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



2 d



Ducati dice que Aprilia “puede hacer lo que quiera” en medio de las charlas sobre órdenes de equipo en MotoGP

Últimas noticias





"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



7 min



"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi





Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



11 min



Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”





Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



18 min



Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo





Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



21 min



Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete