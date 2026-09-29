La novedad de Aprilia que estrenó Bezzecchi en MotoGP

Aprilia y Marco Bezzecchi aprovecharon su gran sensibilidad para el trabajo de desarrollo para evaluar un nuevo colín en el Red Bull Ring, asumiendo la responsabilidad de impulsar la evolución de la RS-GP junto al piloto probador Lorenzo Savadori. Jorge Martín evaluará la nueva solución en una fase posterior en MotoGP.

Pese a que el foco se ha desplazado hacia el nuevo reglamento de 850cc, Aprilia sigue invirtiendo en su actual RS-GP26. El equipo de Noale quiere jugar todas sus cartas en la lucha por el campeonato contra Marc Márquez, de Ducati, con el esfuerzo del equipo como factor crucial para frenar el empuje del español.

Martín se mantiene al frente de la clasificación de pilotos, solo 12 puntos por delante del vigente campeón Márquez, mientras que Bezzecchi es tercero con la otra RS-GP, a 42 puntos del liderato.

El equipo italiano es el único con la capacidad de adaptar su moto a las características específicas de cada circuito. El director técnico Fabiano Sterlacchini está gestionando el grupo que trabaja en la Aprilia de 850cc del próximo año, mientras el desarrollo de la moto actual de MotoGP continúa en paralelo.

Hay una fuerte sensación de cohesión dentro del equipo de Massimo Rivola, aunque naturalmente existe rivalidad entre sus dos pilotos de fábrica. En el Red Bull Ring, Aprilia introdujo una nueva unidad de colín que fue probada exclusivamente por Bezzecchi. La RS-GP del piloto italiano incorporaba dos aletas adicionales por delante de los soportes que sostienen su alerón trasero de dos elementos.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los dos perfiles curvos crean una interacción de flujo con el conjunto del alerón trasero y se inspiran en conceptos vistos anteriormente en la Desmosedici Ducati de Márquez. La impresión es que ayudan a limpiar el flujo de aire alrededor de la unidad de colín, mejorando la eficiencia aerodinámica en las rectas y proporcionando un pequeño aumento de la carga aerodinámica local cuando la moto está inclinada.

Bezzecchi está considerado dentro de Aprilia como un excelente probador de desarrollo. Ha desarrollado una sólida relación de trabajo con el piloto probador Savadori, y su sensibilidad para evaluar nuevas soluciones lo ha convertido en el piloto de Aprilia que lidera el desarrollo de las ideas del fabricante de Noale desde el año pasado, no solo en términos de aerodinámica.

Martín, en cambio, se formó con la filosofía de cambiar su moto lo menos posible una vez que ha encontrado el nivel adecuado de confianza. El español tiene plena fe en la capacidad de Bezzecchi para desarrollar la RS-GP, pero prefiere esperar a una carrera posterior antes de adoptar soluciones que su compañero de equipo ya ha aprobado.