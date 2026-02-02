Así luce cada moto de la parrilla de MotoGP 2026
Todos los equipos han revelado sus decoraciones de 2026 antes del primer test de la temporada.
MotoGP entra este año en una temporada de transición, en la que los fabricantes introducen mejoras evolutivas en sus motos antes de la gran reforma normativa de 2027.
En cuanto a las decoraciones, la parrilla será muy similar a la del año pasado, aunque algunos equipos han realizado pequeños ajustes en sus diseños durante el invierno para darles un aspecto renovado.
Ducati (Ducati GP26)
Marc Márquez, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Luigi Dall'Igna, Ducati Team
Foto: Ducati Corse
Pilotos: Francesco Bagnaia y Marc Márquez
Ducati ha apostado por un estilo retro en su diseño de MotoGP para celebrar el centenario de la empresa. Aunque las Desmosedici de fábrica mantendrán el rojo como color principal, Ducati ha incorporado varias franjas blancas al diseño. Hasta 2017, Ducati utilizaba una combinación de rojo y blanco en sus motos de MotoGP, y los mismos colores también han estado presentes en sus motos de carretera a lo largo de los años.
Gresini (Ducati GP26, Ducati GP25)
Librea de Gresini Racing
Foto: Gresini Racing
Pilotos: Alex Márquez y Fermín Aldeguer
Gresini disputará la temporada 2026 con una decoración en azul pastel prácticamente sin cambios. Sin embargo, el gran cambio afecta a las propias motos, ya que Alex Márquez pasará a pilotar la GP26 con especificaciones de fábrica, igual que Bagnaia y su hermano mayor, Marc Márquez. Aldeguer correrá con la GP25 del año pasado.
VR46 (Ducati GP26, Ducati GP25)
Franco Morbidelli & Fabio di Giannantonio, VR46
Foto: Media VR46
Pilotos: Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio
El equipo de MotoGP de Valentino Rossi se reconoce fácilmente por su esquema de pintura amarillo fluorescente, pero el equipo ha realizado algunos cambios en otros aspectos, sustituyendo el blanco por el negro como tono secundario en la moto. En cuanto a la maquinaria, di Giannantonio volverá a disponer de una moto totalmente de fábrica, mientras que Morbidelli pilotará la GP25 del año pasado tras haber competido con la GP24 durante dos temporadas en Pramac y VR46.
KTM (KTM RC16)
Colores del Red Bull KTM Factory Racing
Foto: KTM Images
Pilotos: Pedro Acosta y Brad Binder
KTM ha realizado cambios mínimos en su decoración desde que debutó en MotoGP en 2017, y este año no es diferente. Las RC16 de fábrica seguirán luciendo el característico color naranja de KTM junto con el tono azul de Red Bull en la temporada 2026.
Aprilia (Aprilia RS-GP)
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto: Aprilia Racing
Pilotos: Marco Bezzecchi y Jorge Martín
Las Aprilia RS-GP de fábrica seguirán luciendo una decoración totalmente negra, con rayas rojas y moradas. Marco Bezzecchi, que firmó el lunes un nuevo contrato plurianual con Aprilia, sigue a bordo como líder de facto del equipo, al que se une de nuevo Jorge Martín tras una dura campaña en 2025.
Yamaha (Yamaha M1)
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto: Yamaha
Pilotos: Fabio Quartararo y Alex Rins
La moto de Yamaha para MotoGP 2026 también resulta muy familiar, pero ha sido completamente rediseñada para incorporar un nuevo motor V4. Monster Energy sigue siendo el patrocinador principal de Yamaha y su famoso logotipo de la «garra» ocupa un lugar destacado en las M1 de color azul y negro.
Trackhouse (Aprilia RS-GP)
Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing, Davide Brivio, director del equipo Trackhouse
Foto: Equipo Trackhouse Racing
Pilotos: Raúl Fernández y Ai Ogura
Trackhouse presentó tres diseños diferentes durante sus dos primeras temporadas en MotoGP, pero el equipo estadounidense ha optado por la continuidad de cara a 2026. Sus RS-GP satélite seguirán luciendo un llamativo diseño azul, con la bandera estadounidense en los laterales. Además, Trackhouse utilizará un diseño especial de Gulf en cinco fines de semana este año, frente a los cuatro de 2025.
Honda (Honda RC213V)
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC
Foto: Honda Racing
Pilotos: Joan Mir y Luca Marini
Tras haber completado la transición a una decoración en rojo, blanco y azul el año pasado, Honda seguirá apostando por los colores corporativos de su división HRC en 2026. La petrolera británica Castrol tiene una gran presencia en la moto, tras haber sustituido a Repsol como patrocinador principal del equipo antes de la temporada 2025.
Tech3 (KTM RC16)
Colores de Red Bull KTM Tech3
Foto: KTM Images
Pilotos: Maverick Viñales y Enea Bastianini
Al igual que el año pasado, Tech3 competirá con los mismos colores que el equipo oficial de KTM. Maverick Viñales y Enea Bastianini también dispondrán de las mismas motos oficiales que Acosta y Binder.
LCR (Honda RC213V)
Johann Zarco, equipo LCR Honda
Foto: Equipo LCR
Diogo Moreira, equipo LCR Honda
Foto: Equipo LCR
Pilotos: Johann Zarco y Diogo Moreira
LCR sigue siendo el único equipo de la parrilla que utiliza dos diseños diferentes en MotoGP. Johann Zarco volverá a representar a Castrol, aunque el diseño de su moto se ha renovado para incorporar los colores corporativos de HRC. La moto del novato Diogo Moreira se ha pintado con una combinación de colores similar a la del equipo oficial, y el fabricante de lubricantes Pro Honda sustituye a Idemitsu como patrocinador principal de la segunda moto de LCR este año.
Pramac (Yamaha M1)
Librea de Pramac Racing
Foto: Yamaha
Pilotos: Jack Miller y Toprak Razgatlioglu
Pramac competirá con una decoración en dos tonos, morado y azul, ya que el equipo satélite de Yamaha mantendrá su identidad visual en 2026. Tanto Miller como el nuevo fichaje Razgatlioglu recibirán las mismas M1 con motor V4 que el equipo oficial de Yamaha este año.
