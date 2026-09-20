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Resultados
MotoGP GP de Austria

Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Austria

Jorge Martín amplía su ventaja sobre Marc Márquez a 12 puntos tras el GP de Austria.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Márquez, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Johann Zarco, equipo LCR Honda

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de Austria de MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de Austria de MotoGP
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Jorge Martín llegó a Spielberg empatado a puntos con Marc Márquez, aunque clasificado oficialmente por detrás de él. Abandonará las montañas austriacas como líder en solitario del campeonato y con una ventaja de 12 puntos sobre el piloto de Ducati. Aunque no ganó este domingo, Martín fue quien más puntos sumó durante el fin de semana, mientras que Márquez tuvo más dificultades.

Marco Bezzecchi mantiene la tercera plaza y se sitúa a 42 puntos de su compañero de equipo. Pedro Acosta, que logró su primera victoria este domingo, le arrebata la cuarta posición a Fabio Di Giannantonio. Ai Ogura es sexto, por delante de Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo sigue decimoquinto y Johann Zarco, decimoséptimo.

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En el campeonato de constructores, Aprilia consolida la ventaja obtenida sobre Ducati el sábado, ampliando la diferencia a diez puntos. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

Aprilia continúa ampliando su ventaja en el campeonato de equipos, por delante de Ducati y de su equipo satélite, Trackhouse.

Campeonato de pilotos tras el GP de Austria 2026 (15/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 306 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32
2 SpainM. MárquezDucati Team 294 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 264 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 234 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 222 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 203 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 156 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 115 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10
11 ItalyL. MariniHonda HRC 98 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2
12 ItalyE. BastianiniTech 3 97 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 94 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 65 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 45 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3
27 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - - -
28 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el GP de Austria 2026 (15/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 Aprilia 442 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32
2 Ducati 432 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20
3 KTM 277 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26
4 Honda 146 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9
5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 -

Campeonato de equipos tras el GP de Austria 2026 (15/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 ItalyAprilia Racing Team 570 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55
2 ItalyDucati Team 450 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33
3 United StatesTrackhouse Racing Team 425 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36
5 ItalyTeam VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7
6 ItalyGresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15
7 JapanHonda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5
8 FranceTech 3 112 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5
9 MonacoTeam LCR 110 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10
10 JapanYamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 -

 

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