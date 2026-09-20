Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Austria

Jorge Martín llegó a Spielberg empatado a puntos con Marc Márquez, aunque clasificado oficialmente por detrás de él. Abandonará las montañas austriacas como líder en solitario del campeonato y con una ventaja de 12 puntos sobre el piloto de Ducati. Aunque no ganó este domingo, Martín fue quien más puntos sumó durante el fin de semana, mientras que Márquez tuvo más dificultades.

Marco Bezzecchi mantiene la tercera plaza y se sitúa a 42 puntos de su compañero de equipo. Pedro Acosta, que logró su primera victoria este domingo, le arrebata la cuarta posición a Fabio Di Giannantonio. Ai Ogura es sexto, por delante de Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo sigue decimoquinto y Johann Zarco, decimoséptimo.

En el campeonato de constructores, Aprilia consolida la ventaja obtenida sobre Ducati el sábado, ampliando la diferencia a diez puntos. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

Aprilia continúa ampliando su ventaja en el campeonato de equipos, por delante de Ducati y de su equipo satélite, Trackhouse.

Campeonato de pilotos tras el GP de Austria 2026 (15/22)

Campeonato de constructores tras el GP de Austria 2026 (15/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 442 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 2 Ducati 432 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 3 KTM 277 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 4 Honda 146 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 -

Campeonato de equipos tras el GP de Austria 2026 (15/22)

Pos. Équipe Points 1 Aprilia Racing Team 570 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 2 Ducati Team 450 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 3 Trackhouse Racing Team 425 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 4 Red Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 5 Team VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 6 Gresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 Honda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 8 Tech 3 112 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 9 Team LCR 110 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 10 Yamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 -