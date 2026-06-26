Alerta de los pilotos de MotoGP por el calor extremo en Assen: "Más parecido a un volcán que a una pista"

Varios pilotos de MotoGP señalaron las temperaturas abrasadoras en Assen tras una jornada inaugural llena de incidentes en el GP de los Países Bajos.

La actual ola de calor en Europa también está afectando a los Países Bajos, con la temperatura ambiente en Assen alcanzando los 35C al inicio de la práctica por la tarde.

Eso dejó las temperaturas de la pista inusualmente altas y reavivó las conversaciones sobre el bienestar de los pilotos, una semana después de que Cal Crutchlow y Marc Márquez encabezaran los llamados a un protocolo meteorológico al estilo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de la República Checa.

Pecco Bagnaia, de Ducati, cree que el clima caluroso fue un factor importante que contribuyó al elevado número de caídas el viernes, con su compañero de equipo Marc Márquez y el dúo de Gresini Alex Márquez y Fermin Aldeguer entre los que se cayeron en las dos sesiones de práctica.

"Creo que todas las caídas que vimos fueron por la temperatura", dijo. "Creo que es la primera vez que me siento como en India en términos de temperatura.

"Además, los neumáticos estaban sufriendo, porque cuantas más vueltas dabas con los neumáticos, más movimiento tenías debido a la temperatura de los neumáticos. Mañana, si sales delante, está bien, pero si estás detrás de alguien, puedes tener un gran problema con el delantero."

Jorge Martín, de Aprilia, que se cayó en los últimos 10 minutos de la práctica, dijo que no había experimentado condiciones así ni siquiera durante los eventos del Sudeste Asiático en Tailandia y Malasia.

"Honestamente, no recuerdo tanto calor ni esta sensación sobre una moto." dijo. "Me siento mucho mejor en Tailandia o Malasia con un clima más húmedo que aquí.

"Aquí siento que arde; mi cara, mi cuerpo. Hoy, Assen se sintió más como un volcán que como una pista; hacía muchísimo calor. Y salía mucho calor de la moto.

"Así que intento prepararme lo mejor posible con la comida, con la recuperación y durmiendo bien, porque sé que tenemos que recuperarnos bien de un día tan duro como este.

"No recuerdo India, pero honestamente me siento más o menos igual."

Martín también sintió que el calor estaba comprometiendo el rendimiento de su moto en tandas más largas.

"Incluso en los tiempos, se puede ver que nuestro ritmo es un segundo y medio más lento que por la mañana", dijo.

"Seguro que, cuando ponemos el blando, podemos hacer una vuelta rápida, pero en términos de ritmo, éramos bastante lentos.

"Sientes que la moto no funciona, el motor no funciona, el cuerpo no está realmente... Después de dos o tres vueltas seguidas, empiezas a sentir la caída, así que es realmente duro."

Así quedó la Ducati de Alex Márquez tras su caída en Assen el viernes. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín cuestionó si sería aconsejable disputar una carrera de distancia completa en estas condiciones, pero señaló que se espera que la temperatura máxima baje de 30C el domingo.

"Si corremos en estas condiciones, tenemos que pensar un poco en la situación porque creo que no es realmente saludable correr 27 vueltas así. Pero parece que el domingo será mejor, así que no es un gran problema", dijo.

Enea Bastianini, de Tech3, añadió que varios factores se combinaron para hacer que la pista se sintiera "peligrosa" durante la actividad del viernes.

"El agarre fue peor esta tarde", dijo. "Especialmente, lo que dije al principio, era como aceite con el (neumático) delantero. Fui 2,2 segundos más lento que en el time attack. Eso es extraño.

"No puedo quejarme. Creo que la situación de calor de hoy ha complicado el asfalto. Pero sí, vimos muchas caídas. La pista hoy era peligrosa."

Sin embargo, no todos los pilotos estuvieron de acuerdo en que la alta temperatura fuera una preocupación en la práctica, con Luca Marini, de Honda, insistiendo en que la alta tasa de caídas se debió a que los pilotos estaban empujando al límite más que al calor.

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"Creo que el calor no es nada loco. Para mí, incluso si hiciera 20 grados menos, los problemas son un poco los mismos mientras estamos pilotando", dijo.

"Así que creo que los neumáticos funcionan bien, incluso con esta temperatura tan alta, y también el asfalto.

"Es solo que estamos al límite. Como la diferencia es tan ajustada, estamos empujando muchísimo, muy fuerte, y es fácil caerse porque siempre vamos más allá de nuestros límites."

El vigente campeón de MotoGP, Márquez, negó que el calor tuviera algún impacto en su condición física: "Tengo específicamente algunos puntos débiles, pero el calor no es un problema."

Fotos del GP de los Países Bajos - viernes