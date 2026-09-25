Aumenta la frustración de Toprak Razgatlioglu en MotoGP: terminé la carrera “por respeto” a Yamaha

Toprak Razgatlioglu dice que llegó a frustrarse tanto por la falta de agarre de los neumáticos Michelin que consideró retirarse del Gran Premio de Austria, antes de optar por continuar por respeto a Yamaha.

Aparte de algunos destellos de ritmo, el vigente campeón del World Superbike, Razgatlioglu, ha tenido en gran medida dificultades en su transición a MotoGP este año. Aunque el cambio a motos prototipo y neumáticos Michelin siempre iba a suponer un gran desafío, el turco se ha visto especialmente lastrado por un paquete poco competitivo.

La nueva M1 con motor V4 ha tenido problemas de rendimiento en todos los circuitos este año, pero Yamaha afrontó un déficit aún mayor frente a sus rivales en Spielberg, donde Michelin introdujo una carcasa trasera más rígida para lidiar con la carga excesiva sobre los neumáticos.

Los problemas de neumáticos agravaron un fin de semana en el que Razgatlioglu ya estaba a dos segundos del ritmo en la clasificación. Saliendo 22º y último en la parrilla, terminó la carrera muy lejos de los puntos, en 20ª posición, a más de 46 s del ganador de la carrera, Pedro Acosta.

Hablando después, Razgatlioglu dijo que le desconcertó ver a Yamaha luchando por encontrar tracción desde el mismísimo inicio de la carrera, admitiendo que contempló entrar en boxes para retirarse. "Estoy muy sorprendido porque al principio, en las primeras cinco vueltas, no sentía ningún agarre; solo notaba que la moto patinaba", dijo.

"Estoy realmente enfadado sobre la moto porque solo me pregunto: si es un neumático nuevo, cómo es posible no tener agarre al principio. Vale, hacia el final de la carrera, los neumáticos caen, pero al principio no podemos aceptarlo así.

"Si la moto no tiene agarre, la moto no acelera. En las últimas seis vueltas, estoy hablando conmigo mismo: cómo es posible terminar la carrera, porque en la recta la moto simplemente patina.

"A veces también pienso en volver al box, pero simplemente respeto a Yamaha continuando pilotando, porque el ritmo es un desastre. Solo intento terminar la carrera, pero no estoy disfrutando. Creo que es lo mismo con todas las Yamaha.

"Esta es la segunda peor carrera de mi vida. Una es en Tailandia, donde sentí lo mismo que esto porque no había agarre".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yamaha está inmersa en su peor bache en MotoGP, con un cambio a un nuevo motor V4 en 2026 que la deja aún más lejos de la competencia.

El piloto saliente de Yamaha Fabio Quartararo también ha arremetido contra la falta de progreso durante el año, criticando al equipo varias veces por no aportar mejoras tangibles a la moto.

Razgatlioglu admitió que todo el equipo está "triste" por la falta de resultados esta temporada, pero expresó confianza en que Yamaha está haciendo todo lo que está en su mano para clavar la normativa de 2027.

"Tenemos muchos meses [para prepararnos] para el año que viene. Están trabajando muy duro, ya veremos", dijo.

"Estoy triste, pero todo el equipo está triste, no solo yo, porque todos están intentando dar lo mejor de sí. Todos esperan estar en una mejor posición, incluido yo.

"Estoy sobre la moto, siempre intento dar lo mejor de mí, pero así, todos se vienen abajo.

"Esto es un verdadero trabajo en equipo. Están trabajando muy duro para el año que viene, y también intentando mejorar la moto. Espero que encontremos algo y empecemos realmente fuertes el año que viene, porque necesitamos empezar fuertes, porque necesitamos motivación".

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