VIDEO: las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP

Tras el anuncio realizado en julio pasado sobre el regreso del Mundial de MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires, esta semana comenzaron los trabajos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con vistas a recibir a la categoría en los primeros meses de 2027.

Las obras se iniciaron con la demolición del edificio de boxes, que había sido construido para el retorno de la Fórmula 1 al país en 1995. Se trata de la primera etapa del plan de modernización de las instalaciones.

Una vez finalizada la demolición, comenzará la construcción de 32 boxes, cada uno con 7 metros de frente, en un nuevo edificio que además contará con espacios para áreas técnicas ubicadas debajo de una torre de control. En paralelo, también se avanzará con las obras del nuevo sector del paddock. Está previsto un mínimo de 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos.

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA) puso en marcha los trabajos, que fueron adjudicados a INMAC Ingeniería y Arquitectura SA – SE.MI. SA.

La segunda etapa de las obras marcará el inicio de los trabajos sobre el circuito propiamente dicho, la cual aún se encuentra en proceso de licitación, de acuerdo con el rediseño llevado adelante por la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, responsable de la creación y el rediseño de numerosos circuitos que actualmente utilizan el MotoGP y la Fórmula 1.

La primera etapa implica la demolición del edificio de boxes del Autódromo (Foto: Prensa GCBA)

Para cumplir con los requerimientos actuales del Mundial de MotoGP, la pista pasará de los 9,5 metros de ancho actuales a 12 metros en toda su extensión, salvo en el tramo de la recta principal, que se mantendrá en 15 metros. La longitud total será de aproximadamente 4.300 metros, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

El pavimento que se utilizará será una mezcla asfáltica diseñada específicamente, y se colocarán 3.120 metros de pianos que se ajustan a las exigencias de la FIM y la FIA.

En cuanto a la capacidad, se espera que el Autódromo pueda recibir a más de 150 mil espectadores durante el fin de semana de carrera del MotoGP, para lo cual se construirán nuevas tribunas y un nuevo acceso por la Avenida 27 de Febrero para facilitar una entrada y salida del público más fluida.

"Estamos trabajando en la modernización del Autódromo no solo para recibir al MotoGP, sino también, en un futuro, a la Fórmula 1", dijo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Y agregó: "Cada vez que corre una categoría internacional, la Ciudad recibe una inversión superior a los 150 millones de dólares. Esto es trabajo para los porteños y parte de nuestro plan para seguir desarrollando el Sur".

Por su parte, Fabián Turnes, Secretario de Deportes de la Ciudad, comentó: "El Gálvez es un emblema de la Ciudad. Nuestra apuesta es transformarlo en uno de los autódromos más modernos y completos, sin perder la esencia ni la mística que lo convirtieron en la catedral del automovilismo argentino. Será un año intenso de obras para que podamos, en 2027, con Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte, recibir al MotoGP y seguir trabajando también para el regreso de la Fórmula 1".

Se estima que la obra de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez finalizará durante el primer trimestre de 2027, a tiempo para lo que será la primera visita del Mundial de Motociclismo a Buenos Aires desde 1999.