MotoGP

Así avanzan las obras en el Autódromo de Buenos Aires para el regreso de MotoGP

La recta opuesta y seis curvas ya tienen la primera capa de asfalto en el Oscar y Juan Gálvez. La Ciudad prevé completar en marzo los trabajos de pista y del túnel al paddock, antes del regreso de MotoGP en abril de 2027.

Federico Faturos

Editado: 12 nov 2026, 19:56

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La renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires ya empieza a tomar forma sobre la pista. La recta opuesta y los sectores de las curvas 7 a 12 cuentan con la primera de las tres capas de asfalto previstas, mientras avanzan la instalación de las defensas y la construcción del túnel que conectará el acceso de la avenida Roca con el paddock.

Según el cronograma difundido por el Gobierno de la Ciudad, el edificio de boxes estará terminado en enero y el asfaltado se completará en febrero. Para marzo quedarán la finalización del túnel y la pintura de la pista. MotoGP tiene previsto disputar el Gran Premio del 9 al 11 de abril de 2027, en lo que será su regreso a Buenos Aires después de 28 años.

El asfaltado comenzó en octubre y se realiza con tres grupos de operarios que trabajan en simultáneo. Cada uno cuenta con un camión que transporta la mezcla caliente, una pavimentadora y dos rodillos. Autopistas Urbanas (AUSA), a cargo de la obra, incorporó el sistema SmoothRide para controlar que la superficie respete el diseño elaborado por el ingeniero alemán Hermann Tilke.

La Ciudad también abrió un frente de trabajo nocturno para compensar posibles demoras en el cronograma por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

También finalizó la excavación del túnel, que tendrá unos 400 metros de longitud y pasará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1. La conexión contará con circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal. En materia de seguridad, ya se instalaron 1.700 metros de vallas de protección y se certificaron los primeros 350.

El trazado que utilizará MotoGP tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas, nueve a la derecha y cinco a la izquierda. El ancho de la pista variará entre 12 y 18 metros, con su punto más amplio en la primera curva.

Buenos Aires ya presentó su propuesta para el regreso de la F1

Mientras avanza la obra para MotoGP, la Ciudad dio otro paso en su plan de recuperar el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó la propuesta a Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil en Interlagos.

El secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, señaló que en la reunión se habló de una posible reserva de fecha y de un contrato de cinco años, todavía sin un año definido para la primera carrera. La configuración proyectada para la Fórmula 1 contempla un recorrido de 4,87 kilómetros y 15 curvas.

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