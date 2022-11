Bagnaia: aceptar un problema me permitió ganar el campeonato de MotoGP

Cargar reproductor de audio

Cheste.- No ganó la carrera, ni siquiera tuvo una buena actuación, acabó sufriendo para no perder más posiciones y cruzó la meta, finalmente, noveno, a más de 14 segundos del vencedor, pero, en cualquier caso, el trabajo ya lo tenía hecho y Pecco Bagnaia, en la que seguramente ha sido una de sus carreras más difíciles, se alzó con el título de campeón del mundo de MotoGP, y no es poca cosa: es el primero para él en la clase reina, es la primera vez que lo logra Ducati desde Casey Stoner en 2007, el primer italiano que lo consigue desde 2009, cuando lo ganó su amigo Valentino Rossi, y 'solo' hacía medio siglo, desde 1972, que un italiano no ganaba en clase reina, con una moto de esa misma nacionalidad.

"El mejor momento de mi vida ha llegado en la peor carrera de la temporada", dijo Bagnaia. "Desde que perdí la aleta en el toque con Fabio Quartararo (en las primeras vueltas) todo fue una pesadilla. Hice en todo momento líneas defensivas, pero fue muy complicado. Vuelta a vuelta iba tratando de defenderme, pero no podía, la carrera se me hizo larguísima, pero lo hemos logrado y estoy orgullo por mi y por el equipo", explicó el nuevo campeón.

Para Bagnaia, la clave para protagonizar la remontada más grande de la historia estuvo en la carrera de Alemania, el 19 de junio, cuando tocó fondo con una nueva caída y Fabio se le escapó hasta 91 puntos.

"Después de Sachsenring perdí la fe en el campeonato durante media hora, quizá una hora, pero a partir de entonces sabía que tenía una oportunidad de ser campeón y la recuperé; pensando en cómo mejorar, analizar por qué cometía algunos errores, trazamos a partir de entonces una temporada increíble y estoy muy contento por ello, creo que nos merecemos este título".

Campeón del mundo Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Siete victorias y diez podios, además de la mayor remontada en la historia, la clave fue reconocer que mi problema era la falta de consistencia. Sabía que era rápido pero inconsistente, y aceptar eso no fue fácil", recordaba.

"Fue el momento más difícil de la temporada, hasta hoy, en Alemania, estaba con opciones de victoria y me caí. En ese momento reconocí que mi punto débil era la regularidad, aceptarlo no me resultó nada fácil. Pero fui capaz de admitir que tenía un problema e hice lo posible para mejorar, junto a las personas que me han ayudado en casa. He mejorado mucho a nivel personal esta temporada y eso me ha llevado hasta el título".

Una título que si para Pecco es la gloria, para Ducati es la culminación de 15 años de mucho trabajo y poca recompensa.

"He visto muchas caras que estaban llorando hoy en el box, y ha sido fantástico, yo también estaba llorando, ha sido una victoria increíble, yo lo sentía, sentía todo este peso sobre mis espaldas de ser capaz de devolver algo al equipo y lograr este título, y no era fácil".

"Pero ayer estuve hablando con Valentino y me dijo que tenía que disfrutar, a pesar de la presión, porque estar en esa posición, la de ser el primer italiano en ganar desde 2009, es algo de lo que estar orgulloso. Así lo he tratado de hacer, no me funcionó mucho en la carrera, pero lo logramos, me siento muy feliz pensando en quien es mi mentor y nuestro líder", en relación a Valentino.

"No es solo la influencia de Vale, también el de todas las personas que están trabajando (en la Academy) para nosotros en casa. Esta todo muy organizado, son muy profesionales, disponemos de una gran ayuda todos los pilotos, y las posibilidades y pasión son máximas".

"Este es el primer título de la Academy en MotoGP, pero si miramos el rendimiento de todos los pilotos del grupo en MotoGP, hay que estar super orgullosos, todos vamos rápidos".

"Para mi, en 2020, Franco Morbidelli fue un gran referente al verle luchar por el campeonato logrando victorias, todos ellos han sido una gran ayuda y les quiero dar las gracias y la enhorabuena por eso", zanjó el campeón de MotoGP 2022.

