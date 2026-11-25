MotoGP GP de Valencia
Pecco Bagnaia se pierde su última carrera con Ducati y el primer test con Aprilia por lesión
El italiano, que sufrió un doble fractura en el pie durante la sprint de Qatar, no llegará a tiempo para reaparecer este fin de semana en el GP de Valencia, ni tampoco podrá estrenarse con su nuevo equipo en el test del martes siguiente.
Germán Garcia Casanova
Publicado: 25 nov 2026, 15:53
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Francesco Bagnaia no podrá despedirse montado encima de la Ducati que le ha acompañado durante las ocho últimas temporadas, todas las que ha competido en MotoGP, y con la que ha ganado, nada menos, que dos campeonatos del mundo (2022 y 2023), además de 31 victorias, más que nadie con la moto de Bolonia, en 146 carreras.
El corredor italiano, que en enero cumplirá 30 años, sufrió una dura caída el sábado del GP de Qatar, cuando Fermín Aldeguer trataba de hacer una maniobra que acabó con Bagnaia golpeándose violentamente contra el suelo, y fracturándose dos dedos del pie derecho, perdiéndose la carrera del domingo en Losail para viajar directamente a Italia.
El martes siguiente, el corredor de Ducati pasó por el quirófano y el equipo comunicó que el objetivo era intentar reaparecer en el GP de Portugal o, como muy tarde, en Valencia este fin de semana.
Sin embargo, el bicampeón mundial no pudo reaparecer en Portugal ni lo podrá hacer este fin de semana, según ha anunciado el equipo este mismo miércoles en sus redes sociales.
Pese a su baja, Bagnaia viajará este fin de semana a Valencia para estar junto a su equipo, despedirse de todo el personal de Ducati y, sobre todo, poder hacerlo de los aficionados, aunque no sea compitiendo.
Como ya sucedió en Portimao, el puesto de Pecco lo ocupará el piloto oficial de SBK del fabricante italiano, Iker Lecuona, que además correrá en casa. El valenciano, que fue subcampeón este año en el WorldSBK, afrontará su sexto gran premio de MotoGP de la temporada, tras reemplazar en Gresini a Alex Márquez y Fermín Aldeguer; y estas dos últimas carreras sustituir a Bagnaia en el equipo oficial de Borgo Panigale.
Se perderá el test
Además de no poder correr su última carrera con Ducati, para Bagnaia seguramente la peor noticia es que no podrá subirse, el martes, a la Aprilia RS GP27, el nuevo prototipo de 850cc con el que la casa de Noale competirá a partir de la próxima temporada.
Tras quedarse sin asiento en Ducati por la llegada de Pedro Acosta, Bagnaia llegó a un acuerdo verbal con Yamaha que, en el último momento, cambió por un contrato de cuatro temporada con Aprilia, donde formará pareja con su gran amigo y miembro del VR46 Riders Academy, Marco Bezzecchi.
Bagnaia fue declarado 'no apto' tras la lesión de Qatar, por lo que sigue sin estar autorizado para competir, de ahí que la lógica lleva a pensar que si no corre el gran premio, tampoco podrá completar el primer test de pretemporada 2027 programado para el próximo martes en Valencia, y donde debería debutar con Aprilia.
El italiano es, junto a Jorge Martín, Ai Ogura, Enea Bastianini, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio y Fabio Quartararo, de los pocos pilotos de la parrilla 2027 que aún no han girado con los prototipos de 850cc y los neumáticos Pirelli que se utilizarán con la nueva reglamentación.
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