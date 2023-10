Bagnaia se afirma en el liderato en Australia: "Siempre estamos ahí"

A muy pocas vueltas para el final de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Australia, Jorge Martín lideraba con tres segundos de ventaja, igual que hace seis días en Mandalika, y Pecco Bagnaia rodaba cuarto, lo que permitía al español recortar 12 puntitos la diferencia en la general y colocarse a seis del italiano.

Pero un nuevo golpe de teatro cambió absolutamente la situación. La semana pasada fue la caída de Jorge y la victoria de Bagnaia. Este domingo, el español se quedó sin goma trasera, había elegido la blanda contra la mayoría, que salió con la media, y Bagnaia estuvo al quite para acabar, esta vez, segundo y acabar el día con 27 puntos de ventaja al frente de la general.

"Durante la carrera estaba viendo que los pilotos destacados estaban apretando demasiado, a mi el neumático ya me estaba avisando desde muy pronto, sabia que la carrera iba a ser muy larga, me he enganchado a Johann Zarco y cuando pasó a Martín aproveché para meterme por el hueco. Muy contento, ha sido un fin de semana difícil, pero hemos trabajado mucho con el neumático medio y hemos sacado un buen resultado", fue el resumen de Bagnaia nada más acabar la carrera.

Mientras Martín va perdiendo las oportunidades, Bagnaia siempre está ahí para aprovechar las suyas.

"Estamos siempre ahí, en los malos y en los buenos momentos, esto es algo que tenemos que tenerlo siempre en nuestra cabeza, estar siempre ahí", remarcó el de Ducati.

"No era fácil hoy, cuando he visto que se iban no sabía cuando gestionar y cuando no, he esperado casi toda la carrera, sabía como caída la goma media porque he trabajado mucho con ella todo el fin de semana. Por una vuelta, al final nos ha dado la razón llevar la media", sentenció el líder del Mundial.

En seis días Bagnaia a desactivado la ofensiva de Martín al campeonato, siempre trabajando con un equipo fortísimo detrás, lo que marca la diferencia respecto al español, que en una formación privada parece no tener el mismo asesoramiento.

"En Mandalika fue diferente, teníamos una electrónica que no me gustaba y la cambiamos el domingo por la mañana, cuando es un problema así es más fácil. Aquí ha sido diferente, trabajamos mucho ayer con la goma media y al montar la blanda vimos que era muy diferente, nos costaba hacer el tiempo a una vuelta, la moto era muy nerviosa. Esta mañana hemos hecho un cambio y hemos mejorado y hemos podido clasificar bien, luego con la goma media, sabía como funcionaba y la hemos hecho trabajar muy bien en la carrera", explica un Bagnaia alabando el trabajo de su equipo.

Pese a haberse disputado la carrera larga, el fin de semana no ha terminado y este domingo, si el tiempo lo permite, llegará la carrera sprint.

"La previsión es de lluvia y viento, veremos si podemos correr, mañana está claro que si podemos salir la elección es la goma blanda", cerró un Bagnaia al que la suspensión de la jornada le iría de maravilla.

