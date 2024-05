Las carreras sprint, la gran pesadilla de Bagnaia en MotoGP

El propio Pecco Bagnaia es consciente de que su gran asignatura pendiente en el Mundial de MotoGP son los sábados. Y no se refiere a las clasificaciones, donde salvo sorpresa siempre copa las posiciones delanteras de la parrilla de salida, sino las carreras al sprint, introducidas en el campeonato en 2023. El vigente campeón del mundo rinde perfectamente en las pruebas principales de los domingos, con tres victorias en seis carreras. Pero las citas cortas se han convertido en un problema, hasta el punto de lastrarle en la pelea por el título.

El italiano nunca ha escondido que las carreras cortas no le gustan, y que las quitaría si pudiera del formato del fin de semana de la categoría reina. Pero igualmente debe disputarlas, y la última de todas, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, colmó el vaso. Bagnaia lo tenía todo para ganar este pasado sábado, en lo que, unido a su triunfo del domingo podría haber significado un doblete y un pleno de 37 puntos muy necesario para recortar distancias con el líder de la general, Jorge Martín. Pero se fue al suelo en los últimos compases, en la 'maldita' curva 5, que trajo muchos quebraderos de cabeza a los pilotos, para cederle la victoria a Aleix Espargaró y más puntos al español de Pramac y a Marc Márquez.

Si el de Montmeló hubiera sido un error aislado, tendría un pase. Pero lo cierto es que es un problema más de una larga sucesión, que ya se veía venir en 2023, pero que se ha hecho aún más patente en 2024, tanto que el turinés reconoció el domingo tras su victoria que debe trabajar de forma clara en cómo afronta las carreras al sprint, para dejar de perder puntos vitales para el campeonato.

Y es que, tras seis grandes premios, Bagnaia solamente lleva 14 puntos en las carreras cortas, de 72 posibles. Y eso que no empezó del todo mal, al ser cuarto en Qatar y en Portugal. Pero los problemas empezaron en Austin. Allí sumó sus últimos dos puntos en carreras cortas, al ser octavo tras un problema de falta de agarre y de vibraciones con la goma trasera. Después, ha acumulado tres ceros en las sprints de Jerez (se fue al suelo), de Le Mans (tuvo problemas con la segunda moto tras caerse en la clasificación), y de Montmeló, con la otra caída antes mencionada. Mientras tanto, sus rivales le han sacado bastantes puntos los sábados.

Carrera al sprint Resultado de Martín Resultado de Márquez Resultado de Bagnaia Qatar 1º (12 puntos) 5º (5 puntos) 4º (6 puntos) Portugal 3º (7 puntos) 2º (9 puntos) 4º (6 puntos) Américas 3º (7 puntos) 2º (9 puntos) 8º (2 puntos) España 1º (12 puntos) 6º (4 puntos) No acabó (0) Francia 1º (12 puntos) 2º (9 puntos) No acabó (0) Catalunya 4º (6 puntos) 2º (9 puntos) No acabó (0) PUNTOS TOTALES MARTÍN: 56/72 MÁRQUEZ: 45/72 BAGNAIA: 14/72

Así, tras no subir al podio en ninguna sprint y no haber acabado las tres últimas, Bagnaia pierde hasta 42 puntos con Martín y 31 con Márquez. Irónicamente, esas unidades le darían para alcanzar al de Pramac en la general (está a 39 puntos) y para haberse distanciado del ocho veces campeón del mundo (Bagnaia es segundo de la general por apenas dos tantos sobre Marc). Sin embargo, esta desventaja no se repite los domingos. Al contrario, ahí es el #1 el que tiene las mejores sumas.

Carrera larga Resultado de Martín Resultado de Márquez Resultado de Bagnaia Qatar 3º (16 puntos) 4º (13 puntos) 1º (25 puntos) Portugal 1º (25 puntos) 16º (0 puntos) No acabó (0) Américas 4º (13 puntos) No acabó (0) 5º (11 puntos) España No acabó (0) 2º (20 puntos) 1º (25 puntos) Francia 1º (25 puntos) 2º (20 puntos) 3º (16 puntos) Catalunya 2º (20 puntos) 3º (16 puntos) 1º (25 puntos) PUNTOS TOTALES MARTÍN: 99/150 MÁRQUEZ: 69/150 BAGNAIA: 102/150

En las carreras principales, Bagnaia tiene más de los dos tercios de los puntos en juego, 3 unidades más que Martín y, sobre todo, 33 más que Márquez. Es lo que le está manteniendo en la pelea por el título, porque con más ceros los domingos estaría incluso por detrás de su compañero Enea Bastianini.

Y lo malo para Bagnaia es que esto viene de lejos. En 2023, también tuvo que hacer de los domingos su fortaleza porque los sábados le costaba más rendir, frente a un Martín que es el declarado Mr. Saturdays de la categoría de las motos pesadas. El madrileño empujó en las sprints para mantener viva la llama del campeonato, y Bagnaia ganó la partida gracias a dar el golpe cuando más premio había en juego.

Piloto Pecco Bagnaia Jorge Martín Puntos en las sprints 140 puntos 168 puntos Victorias en las sprints 4 victorias 9 victorias Podios en las sprints 13 podios 14 podios Puntos en las carreras largas 327 puntos 260 puntos Victorias en las carreras largas 7 victorias 4 victorias Podios en las carreras largas 15 podios 8 podios

Los 67 puntos de ventaja de Bagnaia sobre Martín los domingos le ayudaron a amarrar un título muy peleado. Pero, mientras que el #89 ha logrado mejorar los domingos para cuadrar un inicio de campaña casi perfecto, Pecco aún sigue sufriendo en las primeras carreras del finde. Queda mucha temporada, pero desde luego este es un aspecto a controlar, como ha reconocido. Veremos qué deparan los últimos 2/3 del campeonato, pero es evidente que lo último que necesita el bicampeón es volver a su versión más 'fallona' de 2021 y de 2022, y que se dejó ver a principios de 2023.