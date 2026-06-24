La emotiva carta de despedida de Pecco Bagnaia a Ducati

Conocido desde hace varios meses, el divorcio entre Pecco Bagnaia y Ducati por fin se ha pronunciado este miércoles. Tras haber hecho toda su carrera en MotoGP sobre las motos salidas de los talleres de Borgo Panigale, en Pramac y luego en el equipo oficial, el doble campeón del mundo se unirá a Aprilia la próxima temporada, pero todavía habrá que esperar un poco para que esta unión se haga oficial.

Bagnaia publicó un mensaje muy personal en las redes sociales. Dirigiéndose directamente a la marca Ducati, repasa el camino que lo convirtió en el piloto con más títulos y más victorias sobre la Desmsedici, y mientras también se convertirá en el que haya tomado más salidas sobre esta máquina durante el verano.

Su amor por Ducati se trasluce en sus palabras, pero no pasa por alto las dificultades encontradas desde principios de 2025, e incluso algunas tensiones internas.

Este es el mensaje de Pecco Bagnaia íntegro:

"Eras mi sueño, y te convertiste en la más hermosa de las realidades que he conocido.Cuando llegué a MotoGP con Ducati, ya pensaba que había logrado algo indescriptible, pero tú me permitiste creer en ello cada vez más. Ocho años, 31 victorias, 63 podios, 27 poles, dos títulos mundiales y dos subcampeonatos en el campeonato: esta es la historia que hemos escrito, y solo nos pertenece a nosotros."

"Hemos crecido juntos, hemos atravesado todo tipo de situaciones juntos, sin rendirnos nunca, y siempre nos hemos animado mutuamente a dar lo mejor de nosotros mismos."

"Y tú, que eres una de las partes más hermosas de mí, me has regalado los momentos más emocionantes de mi carrera, me has hecho mejor piloto, un joven feliz, y hemos pasado momentos tan buenos juntos."

"La temporada pasada, nos costaba entendernos; discutimos más a menudo de lo que habríamos querido, y algo empezó a cambiar."

"Siento la necesidad de empezar de nuevo y afrontar un nuevo desafío, pero nunca olvidaré lo que fuimos. Formas parte de mí, y siempre será así."