MotoGP GP de Australia
Bagnaia considera que Sepang es su “mejor oportunidad” y promete “arriesgar más”
Después de sumar apenas 23 puntos en las últimas seis rondas, Bagnaia se muestra optimista sobre la posibilidad de cambiar su suerte en Sepang
Rachit Thukral
Publicado: 29 oct 2026, 10:51
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Pecco Bagnaia dice que está dispuesto a asumir más riesgos este fin de semana en el Gran Premio de Malasia, al describir Sepang como su "mejor oportunidad" para conseguir un buen resultado antes de dejar Ducati.
El italiano tiene un sólido historial en el Circuito Internacional de Sepang, donde ganó dos de los últimos cuatro grandes premios disputados en Malasia. El año pasado, Bagnaia colocó su GP24 en la pole y ganó la carrera sprint, pese a sufrir los mismos problemas que afectaron gran parte de su campaña.
Con la temporada 2026 cerca de su final, el tricampeón mundial ve Sepang como su mejor oportunidad para volver a disfrutar un poco sobre la GP26 después de un año frustrante.
"Tengo muchas ganas de pilotar aquí. Me encanta la pista y creo que es la mejor oportunidad que tengo para disfrutar un poco más", dijo el jueves.
"Daré mi máximo. Arriesgaré más para disfrutar.
"Será muy difícil, pero también el año pasado estaba sin nada en mi moto e hice la pole y después gané una sprint. Luego tuve un problema en la carrera. Este año es más o menos lo mismo, pero me gustaría disfrutar.
"El test fue bien aquí. Fui bastante rápido y el ritmo también fue fuerte, así que estaría bien".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
El circuito de Sepang debía someterse este año a amplios trabajos de renovación, pero esos planes fueron descartados posteriormente.
Solo una parte de la pista fue reasfaltada desde la carrera del año pasado, pero los pilotos de Fórmula 1 ya informaron que el asfalto se estaba rompiendo durante el GP de Bahréin en Malasia a comienzos de este mes.
Michelin había llevado un neumático trasero medio adicional que originalmente estaba diseñado para la pista reasfaltada, mientras que los pilotos también tienen a su disposición un neumático blando y uno duro.
"Los neumáticos son diferentes", dijo Bagnaia. "Trajeron neumáticos diferentes en comparación con el test, porque pensaban que el circuito se iba a reasfaltar, pero tuvieron algún problema con el envío del material, así que el asfalto es el mismo.
"Aparte de que la Fórmula 1 rayó las rectas. Así que veremos. Será interesante. El nuevo neumático medio puede funcionar y será interesante probarlo".
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