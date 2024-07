Bagnaia contradice a Ducati y pide no reducir el número de motos oficiales

Pecco Bagnaia busca seguir con su impresionante estado de forma en MotoGP. El vigente bicampeón del mundo viene de completar dos dobletes de victorias increíbles, en Mugello y especialmente en Assen, donde dominó el fin de semana de cabo a rabo para cerrar uno de sus fines de semana más importantes en la categoría reina y acercarse a Jorge Martín en la general, hasta los 10 puntos de diferencia.

Tras 'La Catedral', ahora llega Sachsenring, una pista donde el italiano no parte como favorito ante el nivel histórico que han mostrado en Alemania hombres como el madrileño o como Marc Márquez, pero Bagnaia confía en poder estar en la pomada. Su argumento es que se encontró cómodo en 2023, muy cerca de la victoria, por lo que no le pierde la cara a nada en el circuito de Sajonia.

"En Sachsenring en 2022 iba muy rápido, y el año pasado hice podio y el domingo éramos muy rápidos. Pienso que aquí lo podremos hacer bien, me gusta este trazado. Es un poco monótono, siempre a la izquierda, pero al final es lo que hay. El potencial aquí puede ser muy alto", empezó diciendo un Pecco que no descarta como objetivo irse de vacaciones como líder de la general: "De momento, lo que es importante es tener la misma mentalidad de Assen, hacerlo bien desde el principio e intentar hacer lo máximo. Y si es posible, intentar salir líderes del Mundial. Pero si tenemos un fin de semana como el de Assen, saldré segundo a dos puntos [si Martín es segundo en ambas carreras]. Pero daremos el máximo".

De esta forma, hablando en DAZN, el #1 no tuvo dudas al contestar si cree que es el más rápido en estos momentos en la categoría reina: "Pienso que somos los más rápidos, sí. Lo estamos consiguiendo perfectamente. Han sido tres fines de semana seguidos en los que vamos más rápidos que el resto, y eso es muy importante. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Estamos haciendo el mejor trabajo posible, tenemos que consolidarlo".

Sin embargo, el nivel de Márquez en Alemania, donde priman las curvas de izquierdas donde siempre brilla, está en el horizonte. Bagnaia cree que se le podrá dar caza, pero ve al de Cervera con potencial para la victoria: "Pienso que Marc tiene el potencial para ganar, no solo aquí, sino en todos los circuitos en los que hemos estado. En Austin iba muy rápido, también en Le Mans o en Jerez. El potencial para ganar lo tiene, y seguramente aquí lo intentará todo, porque en las curvas de izquierdas siempre es muy rápido".

"Últimamente, Jorge Martín y yo nos hemos acercado mucho [en curvas de izquierdas], esto nos ayuda mucho a elevar nuestro nivel, pero seguramente Marc intentará ganar y tiene el potencial para hacerlo. Trataremos de entender las condiciones lo más rápido posible, para quizás seguirle, y librar algunas peleas con él y ver qué podemos hacer", siguió.

Algo de lo que le preguntaron al turinés en la rueda de prensa de pilotos es qué piensa del hecho de que, con la pérdida de Pramac, camino de Yamaha, la casa de Borgo Panigale vaya a tener seis motos en la parrilla de MotoGP 2025. Además, Gigi Dall'Igna confesó que serán tres motos del año, la GP25, y una del pasado, la actual GP24 que pilota él. A Bagnaia no le preocupa el paso de ocho a seis, pero sí cree que Ducati debe mantener cuatro motos oficiales, y no bajar a tres.

"Cuando anunciaron que Ducati tendría ocho motos en parrilla, la verdad es que no es que me asustara, pero pensaba, 'dos motos más, los mismos ingenieros... puede ser algo crítico'. Así que ahora mismo estoy pensando lo contrario, los mismos ingenieros tendrán menos motos, así que podrán estar más centrados en lo que ya estamos haciendo. Lo importante será tener otras dos motos de fábrica, espero que las tengamos, porque creo que es importante a nivel de desarrollo, pero ya veremos", detalló, instando a Ducati un cambio de la propuesta.

El piamontés también se pronunció sobre los rumores de una posible llegada de Lewis Hamilton a MotoGP, con el heptacampeón remarcando este jueves que querría tener "participaciones" en un equipo, no adquirirlo completamente: "Nunca lo he pensado. Cuando lo vi, pensé que siempre parece que es el equipo Gresini el que está en venta. No sé, es extraño, porque nunca pensé que fuese una posibilidad".

Y por último, Bagnaia analizó por qué ha pasado la Desmosedici de sufrir en Sachsenring a ser la favorita: "Ducati tiene a los mejores pilotos con la misma moto, creo que marcan la diferencia y hacen que nuestra moto sea mejor. Jerez, Misano... eran de los peores, había circuitos que se resistían a nuestra moto. Pero con la labor que hemos hecho, hemos mejorado muchísimo las prestaciones. El giro ha dejado de ser un problema, y aquí se necesita giro. Cuando cuadras a los mejores pilotos con la mejor moto, hace que el potencial suba más", finalizó.