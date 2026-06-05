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MotoGP GP de Hungría

Bagnaia critica el nuevo asfalto: "Espero que no pase nada en la salida"

Hay trabajo por hacer para Francesco Bagnaia en Hungría, donde no se clasificó directamente para la Q2. Señala qué le falta un poco y expresa sus críticas al nuevo asfalto en la primera curva.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Para la segunda edición del Gran Premio de Hungría, el Balaton Park Circuit ha sido dotado de nuevo asfalto en dos puntos. El viernes, los pilotos de MotoGP pudieron experimentar por primera vez el nuevo asfalto en la primera y la quinta curva, y eso no ha generado únicamente satisfacción. Aunque el circuito húngaro ofrece en general mucho agarre, eso no se aplica a las curvas reasfaltadas.

Eso fue una sorpresa para Francesco Bagnaia, según ha hecho saber tras los entrenamientos del viernes. "No sé qué ha pasado con el nuevo asfalto, pero no hay nada de agarre. Realmente nada de agarre", explica el piloto de Ducati. "Es complicado cuando simplemente ruedas vueltas, pero entonces todavía es manejable. Pero cuando sales y tienes que hacer frenar la moto sobre un asfalto sin agarre, entonces puede convertirse en un problema. Esperemos que no pase nada."

Aun así, no son solo la primera y la quinta curva donde Bagnaia ha notado falta de agarre. En realidad, eso también ocurre en el resto del circuito, donde sobre todo la parte trasera de la Ducati GP26 está causando problemas. "Por suerte me siento mucho mejor con la parte delantera de la moto [que el año pasado], así que eso me ayuda a trazar mejores líneas", comenta el italiano con tono positivo.

Francesco Bagnaia hoopt dat het gebrek aan grip in de eerste bocht niet tot startincidenten leidt.

Francesco Bagnaia hoopt dat het gebrek aan grip in de eerste bocht niet tot startincidenten leidt.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Pero cada vez que intento llevar un poco más de velocidad en curva, pierdo la parte trasera sin dar gas. Eso es complicado, porque es un momento en el que no tienes control sobre la situación. Estamos trabajando en ello y también es necesario." Bagnaia subraya que Marc Márquez también sufrió por esto el viernes. "Pero Diggia [Fabio Di Giannantonio] tuvo justo lo contrario, con muchísimo agarre. Estamos intentando entender por qué y quizá lo copiemos."

La falta de agarre se hizo visible en la vuelta más rápida de Bagnaia en el entrenamiento, en la que la parte trasera de su Ducati se deslizó en la penúltima curva. En parte por eso, se quedó sin la clasificación directa para la Q2. Aun así, confía en que el sábado podrá meterse en la lucha por la pole a través de la Q1: "Voy a intentarlo. Confío en que vamos a resolver los problemas y en que podremos lograrlo."

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