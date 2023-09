Bagnaia intentará "todo" para correr el fin de semana en Misano

De verdadero 'milagro' cataloga el entorno del corredor italiano que Pecco Bagnaia saliera indemne de la caída y posterior atropello que sufrió en la salida del Gran Premio de Catalunya, celebrado este domingo en Montmeló.

El piloto de Ducati se fue al suelo en la curva dos, y cuando estaba dando vueltas sobre el asfalto le pasó por encima Brad Binder, que le pisó una pierna.

Bagnaia fue evacuado al centro médico del circuito y, de allí, al Hospital General de Catalunya, donde se confirmó el primer diagnostico realizado por los doctores de MotoGP, que aseguraron que el italiano no tenía ninguna fractura ni lesión grave.

Por la noche, Pecco pudo viajar con el resto del equipo a Italia, donde ahora se recuperará de los golpes y contusiones para intentar estar en liza desde el próximo viernes en Misano, una de las dos carreras de casa para el pelotón transalpino.

"No ha sido un highside (salir por encima de la moto) normal y es muy difícil para mí encontrar una explicación de lo que ha pasado", decía Pecco en el comunicado suministrado por Ducati. "Ha sido una caída muy extraña y por suerte no me he hecho nada grave. Ya en la vuelta de formación he notado que tenía poco grip en el neumático trasero", añadió.

Actual campeón del mundo y líder del Mundial, Pecco asegura que quiere estar el próximo fin de semana en pista.

"Ahora lo intentaremos todo para volver a pista ya en el gran premio del próximo fin de semana en Misano".

Una presencia que también parece que confirma con sus palabras el director deportivo de la escudería italiana, Davide Tardozzi.

"A pesar de la desagradable y dura caída, Pecco no tiene ninguna fractura. Vuelve hoy (por ayer) mismo a Italia e intentará volver a pista el próximo fin de semana en Misano", dice.

Enea Bastianini, Ducati Photo by: Ducati Corse

Bastianini pasará hoy por el quirófano

El que no estará en Misano con toda seguridad es el compañero de Bagnaia, Enea Bastianini. El italiano se fue al suelo incluso antes, en la primera curva tras la salida, provocando una colisión en la que se llevó varios pilotos por delante. Enea, que ya se perdió las seis primeras carreras del año por una lesión en la espalda, sufrida en la sprint de Portimao, la primera del curso, deberá pasar ahora por el quirófano para solventar sendas fracturas en el tobillo y una mano.

El piloto de Rimini tiene una fractura del maléolo tibial y una fractura del segundo metacarpiano de la mano izquierda. Ambas fracturas fueron inmovilizadas para permitir a Bastinini volver el domingo por la noche a Italia, donde será operado este mismo lunes en el Hospital de Módena, informa Ducati.

Francesco Bagnaia, caída del equipo Ducati 1 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, caída del equipo Ducati 2 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, caída del equipo Ducati 3 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, caída del equipo Ducati 4 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, caída del equipo Ducati 5 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, caída del equipo Ducati 6 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images