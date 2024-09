Bagnaia reconoce que Marc Márquez ya es contendiente por el campeonato

El jefe de filas de Ducati llegaba a su jardín de Misano tras una fea caída en Aragón hace solo una semana, y sintió que no estaba "al cien por cien" fisicamente, para entender que el objetivo del doblete se redujera a dos segundos puntos, no tan brillantes pero sí extraordinariamente efectivos, ya que el error garrafal de Jorge Martín, el líder, le permite recortar 19 puntos en la general.

"Hoy estoy más contento que ayer, el sábado lo tenia todo para ganar y no gané por mi culpa", explicó Pecco este domingo en Misano.

"Hoy era difícil ganar por cómo se han dado las cosas, lo he intentado. En las últimas vueltas Marc ha seguido su ritmo y yo he tenido que aflojar, no estoy bien fisicamente, no estoy al cien por cien, en cualquier caso cuando estas detrás de otro piloto es difícil. Esperaba tener una oportunidad de adelantar, pero es complicado, no la tuve", relató el italiano.

El momento clave de la carrera ha sido en la vuelta seis, cuando han llovido cuatro gotas y Martín se ha ido al box a cambiar de moto.

"Cuando he visto que Martin iba al box he pensado que no tenía que caerme, que debía ir con cuidado, ser segundo hoy era lo máximo que podía alcanzar y un buen resultado", combinado con el error del español.

"Sabia que no iba a llover, he mirado mucho los radares y el méteo, sabía que si llovía iba a ser muy poco, ha llovido mucho pero muy pco tiempo y sabia que no debía entrar a cambiar de moto", una información que Martín no parecía tener.

Con dos victorias seguidas Marc Márquez se ha metido de lleno en la lucha por el título, ahora solo a 53 puntos del liderato.

"Todo puede pasar, es lo que me viene a la cabeza, todo puede pasar. Ayer estaba a 26 puntos del líder y ahora estoy a siete, lo importante es seguir así, no caerme con contactos con otros pilotos como en Aragon. Luchar siempre, y cuando se pueda ganar, ganamos; y cuando se pueda ser tercero, acabar terceros", dijo.

"Este circuito siempre se le ha dado bien a Marc, lo imaginaba. Sin lluvia iba a ser una carrera con Martin y ganar era posible, pero con la aparición de la lluvia, lo que ha pasado ha sido mejor para mi mirando el campeonato", zanjó el de Ducati.