Bagnaia: no me tocaba ganar este año el título de MotoGP

Las dos victorias consecutivas del corredor de Ducati, en Aragón y en la primera visita en Misano, abrieron una pequeña puerta para que la pelea por el Mundial se alargara un poco más de lo inicialmente esperado. Sin embargo, Quartararo no dejó que los nervios se apoderaran de él en la primera bola de partido que tuvo a su favor, ni siquiera tras verse en la 15ª plaza de la parrilla de salida, su peor posición de arranque desde que promocionó a MotoGP en 2019.

El francés remontó hasta colocarse el quinto cuando Bagnaia se fue al suelo, en una caída que coronó directamente al Diablo, piropeado por el turinés por su solvencia y consistencia a lo largo de todo el ejercicio.

“Fabio es quien más se merece este título. El año pasado él estuvo en la situación en la que yo estoy ahora, y cometió errores al final, igual que me ha pasado a mí. En 2022 estaré más preparado”, resumió Bagnaia, que centró la mayor parte de su argumentación entorno a la experiencia que tiene Quartararo y que a él todavía le faltaba.

“En 2021 terminé el Mundial el 16º, y al margen de dos carreras siempre estuve detrás. Este año no me tocaba ganar el título, pero todo vino muy rápido. Por eso creo que no debo estar satisfecho ni enfadado por haber perdido el Mundial. He dado un gran paso adelante”, añadió el #63, que a falta de dos grandes premios todavía no tiene asegurado el subcampeonato (dispone de 27 puntos sobre Joan Mir).

Para el chico de la marca de Borgo Panigale, los puntos clave del campeonato fueron tres. En Mugello, por su caída a las primeras de cambio y cuando rodaba al frente del pelotón, pero desconcentrado por la muerte de Jason Dupasquier, el sábado. Y en Austria y Silverstone, donde tropezó con dos gomas que no terminaron de girar redondas.

“Perdí el Mundial en Mugello, al caerme cuando no estaba muy concentrado; en Austria y en Silverstone, por dos gomas que no funcionaron. Este Mundial estaba más en las manos de Quartararo que en las nuestras”, relató el piloto.

Tanto Bagnaia como Jack Miller fueron los dos únicos integrantes de la parrilla que optaron por calzar sus motos con la especificación más dura de la goma delantera. Y ambos terminaron en el suelo, con 20 vueltas de diferencia.

A pesar de lo aparente, Bagnaia no cree que esa elección de neumáticos fuera la clave de su accidente, a cinco vueltas para el final, y cuando el italiano ya había un hueco de más de medio segundo sobre Marc Márquez, su más inmediato perseguidor.

“Hoy era ganar o caerme. La elección de gomas era buena, porque me ayudaba en las frenadas. Con la media delantera hubiera ido peor. Lo único es que tenía que empujar en cada vuelta para que la temperatura no cayera”, remachó Pecco.