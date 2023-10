Bagnaia: "Volver a marcar la diferencia es un auténtico alivio"

El de Motegi era uno de los dos únicos circuitos en el calendario de MotoGP donde todavía se resistía el récord de la pista logrado con los neumáticos Bridgestone. Desde 2015 que Jorge Lorenzo tenía en su poder la mejor marca de la pista nipona que este viernes saltó por los aires. El primero en batir el récord fue Aleix Espargaró, pero pocos segundos después borró esa marca el sudafricano de KTM, Brad Binder, para establecer un nuevo récord.

Pecco Bagnaia también rodó por debajo de la marca de Lorenzo (1.43.518) pero lo logró ya después de que lo hiciera Binder, por lo que no llegó a batir el récord pero sí, en cambio, logró doblegar los problemas que había mostrado en las últimas carreras con la frenada.

Tras la caída de Barcelona, en Misano y la India Pecco perdió muchos puntos en la general respecto a Jorge Martín y, sobre todo, perdió confianza en su mejor arma, a la hora de parar la moto.

"Estoy contento, al fin. Hacía mucho tiempo que no terminaba entre los cinco primeros nada más salir a pista", en referencia a una primera jornada de gran premio, cuando el italiano suele ir de menos a más.

"Mejoré mucho en cada salida a la pista, y he dado un gran paso adelante en frenada. Eso me permite respirar. Volver a marcar la diferencia en frenada es un auténtico alivio", admitió el piloto que, sin embargo, en la primera parte de la práctica de la tarde, se le pudo ver hablando acaloradamente con los técnicos en una de sus entradas al box.

"No es que fuera ningún problema, sino que era una forma de frenar distinta. Prefiero que la moto no se mueva, y en las últimas carreras estaba siendo demasiado agresivo. No es que la moto hiciera nada distinto", dijo, pese a que se podía ver, últimamente, una especie de rebote en la rueda trasera.

"Dimos distintos pasos en la puesta a punto. Luego volvimos a la moto de India, y allí entendí qué estaba haciendo distinto", relataba.

"Nos centramos mucha en la frenada, de modo que mañana nos centraremos en otros aspectos. De todas formas, si la carrera fuera esta tarde o mañana, estaría contento", aseguró.

Aunque ahora el máximo foco de atención es defenderse en la general, Pecco sabe que para ello lo mejor es volver a ganar carrera, pero advierte de la dificultad de la KTM.

"Cuando he visto a Binder delante he pensado que será duro. Pero no me fijo demasiado en lo que hacen mis rivales", resolvió.

