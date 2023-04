Bagnaia dice que aún no ganó "el derecho" a estar por encima de Ducati

Cargar reproductor de audio

La temporada pasada, tras un inicio de curso marcado por los altibajos, Pecco Bagnaia logró lo que parecía impensable al recuperarle 91 puntos de desventaja a Fabio Quartararo, líder de la tabla la mayor parte del tiempo, para coronarse en la última parada del calendario. En Valencia, el turinés le devolvió el título a Ducati que la marca de Borgo Panigale no celebraba desde hacía 15 años, en aquel 2007 en que Casey Stoner pilló a trasmano a toda la parrilla en el estreno de los prototipos de 700cc.

Como era de esperar, una hazaña como la que consiguió Bagnaia le reportó elogios de todos lados, más aún si tenemos en cuenta que la remontada dejó varias estadísticas para la historia. Entre ellas, las cuatro victorias que, entre Assen y Japón, le sirvieron para pegarle un bocado de 61 puntos al líder.

A las puertas del tercer gran premio del año (Austin), colocado el segundo en la clasificación, a nueve puntos de Marco Bezzecchi y con el dorsal #1 en la cúpula de su prototipo, el italiano acepta el papel de principal favorito a llevarse de nuevo el título, pero siempre desde la humildad.

En el caso de Marc Márquez, a cualquiera que se le pregunte por su influencia en los números de Honda destacará, por encima de todo, las manos del español. Al mismo tiempo, la mayor parte del paddock coincide en el análisis de la temporada pasada de Yamaha y Quartararo, al asegurar que el Diablo rindió muy por encima de la moto que condujo. Bagnaia, en cambio, cree que el Mundial que ya figura en su palmarés no es todavía un argumento suficientemente potente como para destacar su nombre por encima del de la Demosedici.

"Aún no me he ganado ese derecho. Si demuestro que soy yo el que siempre está delante con esta moto, que solo gano yo y que gano tres títulos seguidos, entonces sí se tendrá que hablar de Pecco", reflexiona el actual campeón, en conversación con Motorsport.com.

Después de marcar un pleno en Portimão, al imponerse en la sprint y también el domingo, Argentina se le cruzó a Bagnaia, que solo pudo arañar cuatro puntos el sábado y que se fue al suelo completamente solo, el domingo.

La buena forma de la mayoría de corredores de Ducati, que han ocupado nueve de las 12 plazas de podio que se han puesto en juego hasta ahora (el 75%), llevan al líder del proyecto del constructor boloñés a mantener un perfil bajo.

"Todos los pilotos Ducati van rápido. En primer lugar, porque son muy buenos, y después, porque nuestra moto se adapta a muchos estilos de conducción distintos", razona 'GoFree', quien, eso sí, es plenamente consciente de que una cosa es ir rápido, y otra bien distinta convertir esa velocidad en victorias: "Ir rápido y ser campeón son dos cosas distintas. A mí, el título me ha aportado más tranquilidad. Ahora ya sé que he ganado, sé que puedo hacerlo".

