Bagnaia ve una desventaja "increíble" con Martín en Australia

Una semana después de que el liderato del título pasara de Bagnaia a Martín, piloto del Pramac, y de nuevo a Bagnaia en el GP de Indonesia, 18 puntos separan a ambos pilotos en Phillip Island.



Bagnaia perdió el liderato del campeonato tras caer hasta la 13º posición en la sesión clasificatoria de Mandalika y recuperarse sólo hasta la octava en el sprint, mientras que Martín ganó esa competencia.



Y aunque recuperó el liderato por 18 puntos con la victoria del domingo tras la caída de Martín, Bagnaia se enfrenta de nuevo a una batalla al quedar condenado a la Q1 después de terminar los entrenamientos del viernes en Phillip Island fuera de los 10 primeros puestos.



Bagnaia, al igual que en Indonesia, tuvo problemas con las gomas blandas, especialmente con la tracción, lo que provocó una diferencia de dos décimas entre él y Martín, cuarto, sólo en la última curva.



"Empezamos con la trasera media y todo fue genial, el ritmo era uno de los mejores con esta especificación", dijo Bagnaia, que fue más de cuatro décimas más lento que Martín el viernes en Australia.



"Pero cuando pusimos el trasero blando para el ataque cronometrado, empecé a tener problemas".



"Quizá la mejor estrategia era empezar con el blando como casi todos los demás pilotos, para analizar la reacción del blando".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati





"La estrategia (que elegimos) quizás era la mejor para la carrera, pero me cuesta mucho acelerar y entrar en las curvas rápidas".



"Mi moto es demasiado agresiva, muy nerviosa. Por ejemplo, desde la última curva hasta la línea de meta, estoy perdiendo dos décimas respecto a Martín, lo que es increíble teniendo en cuenta... que me falta tracción".



"Este era más o menos el problema, pero al igual que Mandalika las sensaciones con la moto no son tan malas. Esto es extraño."



El Gran Premio en Phillip Island se ha adelantado al sábado por la tarde debido a la amenaza de viento extremo para el domingo.



Esto convierte la aparición de Bagnaia en la Q1 en un momento vital de su fin de semana, ya que Martín puede adelantarlo en el campeonato el sábado con todos los puntos en juego.

Si puede salir de la Q1 y situarse en una posición sólida en la parrilla, Bagnaia, que remontó desde la 13ª posición hasta la victoria en Indonesia, cree que tiene una moto de carreras competitiva.



"Es extraño que pasemos de un circuito a otro con la misma configuración, más o menos, y para mí no está funcionando", añadió.



"No es la primera vez, es más o menos toda la temporada que nos cuesta el viernes, el sábado va mejor y el domingo somos los más rápidos".



"En ese caso, tenemos un día menos para ser los más rápidos, pero en esta pista es más difícil tener una ventaja clara.



"Viendo el ritmo que teníamos esta mañana y el que tenía esta tarde, era uno de los más competitivos en términos de consistencia".



"Yo usaba el medio, más o menos todos los demás usaban el blando. Para mí nuestro trabajo ha sido mejor que el de los demás, sólo tenemos que mejorar para empezar (el fin de semana) con mejores sensaciones".



"Hoy ha sido difícil ser consistente con el neumático trasero. El medio es el duro del año pasado.



"Pero en 2019 empecé 13º o 14º y acabé cuarto, y creo que estoy un poco mejor que en 2019. Las remontadas son posibles aquí".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 1 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 2 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 3 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 4 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 5 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 6 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 7 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 8 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 9 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 10 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 11 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 13 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 14 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 15 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 16 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 17 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 18 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 19 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 21 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 22 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 23 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 24 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 25 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 26 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 27 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martín, Pramac Racing 28 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martín, Pramac Racing 30 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 31 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 32 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 33 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 34 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 35 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 36 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 37 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 38 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 39 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 40 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 42 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 43 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 44 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 45 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 46 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 47 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 48 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 49 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 50 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 51 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 52 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 53 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 54 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 55 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 56 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 57 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 58 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 59 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 60 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 61 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 62 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 63 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 64 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images