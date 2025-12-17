Bagnaia admite que fue "difícil aceptar" su nueva realidad en el MotoGP 2025

Francesco Bagnaia admitió que le resultó difícil aceptar que ya no estaba luchando de manera habitual por victorias y podios durante la temporada 2025 de MotoGP.

Bagnaia afrontó el año con una motivación renovada y el deseo de recuperar el trono en MotoGP tras perder el título ante Jorge Martín en 2024. También estaba ansioso por reafirmar su estatus en Ducati tras la llegada de Marc Márquez al equipo oficial.

Pero mientras Márquez dominó la temporada camino a su séptimo título en la categoría reina, la campaña de Bagnaia se fue desmoronando con el paso de las carreras, hasta el punto de generar incluso interrogantes sobre su futuro a largo plazo en Borgo Panigale.

Las victorias en Austin y Motegi resultaron ser destellos aislados dentro de una campaña en la que tuvo dificultades para adaptarse a la Desmosedici con las últimas especificaciones y no logró avanzar a la Q2 en múltiples ocasiones.

Sus problemas de competitividad ya habían llevado al italiano a describir 2025 como "quizás su peor temporada" en la categoría reina, al pasar de ganar el título en 2022 y 2023 a finalizar en un lejano quinto puesto del campeonato este año.

Consultado sobre qué lecciones aprendió de su dura campaña 2025, el dos veces campeón de MotoGP señaló: "No lo sé. Honestamente, está bastante claro que esta temporada tuve más cosas 'malas' que 'buenas'. Y después de las últimas cuatro temporadas en las que un mal resultado era un tercer puesto, me costó aceptar la realidad de esta temporada.

"Durante toda la temporada hice el mejor trabajo que pude con el equipo, tratando de entender y de adaptarme a la moto de 2025, pero por desgracia no lo conseguí. Así que estuve sufriendo mucho.

"La moto tiene un potencial realmente grande, porque Marc lo demostró. Pero por el resto, yo simplemente estaba con dificultades".

"Honestamente, no sé si aprenderé algo de esta temporada. Lo que creo que es bueno tener claro en mi cabeza es que siempre intento adaptarme y siempre intento ser competitivo. Eso es algo que me ayudará en el futuro".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Incluso aunque Bagnaia perdió el título 2024 ante Martin, ese año consiguió 11 victorias, 16 podios y siete triunfos en sprint. Sin embargo, sus resultados cayeron de forma pronunciada en 2025, ya que solo pudo lograr dos victorias y ocho podios dominicales a lo largo de toda la campaña.

El italiano admitió que tuvo que revisar sus objetivos en 2025, ya que su definición de un buen fin de semana cambió a medida que su rendimiento disminuía.

Preguntado sobre el mejor consejo que recibió en 2025, respondió: "En este tipo de períodos, mucha gente quiere darte consejos. Y honestamente, el que más me ayudó fue disfrutar, porque a veces es mejor olvidar los problemas y simplemente disfrutar.

"Otro que fue bueno fue cambiar el objetivo. Antes, un buen resultado era ganar y un mal resultado era terminar tercero. Y ahora, un buen resultado ya es terminar dentro del top cinco. Así que tuve que cambiar un poco el objetivo.

"Pero lo [importante] para mí esta temporada fue simplemente aceptar no sentirme bien sobre la moto y no poder luchar por aquello por lo que sé que puedo luchar. Eso fue lo más difícil de aceptar. Pero también disfrutar fue algo positivo".