Cómo Bagnaia puede hacer en Ducati lo que Rossi no pudo

El tan esperado anuncio de la alineación de Ducati para la temporada 2021 finalmente llegó este miércoles, después de que la marca lo retrasara el pasado fin de semana para dejar el protagonismo al fichaje de Valentino Rossi por el Yamaha Petronas.

La elección de Pecco Bagnaia por parte de Ducati para formar pareja en el equipo oficial junto a su actual compañero en el Pramac, Jack Miller, el próximo año en lugar de Andrea Dovizioso no fue ninguna sorpresa. Este movimiento marca un cambio de tendencia en Borgo Panigale.

Tras un 2013 sin podios, Dovizioso llevó a Ducati a volver a ganar carreras en 2016. Aunque fue Andrea Iannone quien realmente puso fin a una sequía que se remontaba a la victoria de Casey Stoner en Phillip Island en 2010 cuando ganó en el Red Bull Ring en 2016, Dovizioso respondió con resultados a la decisión de Ducati de mantenerle frente a Iannone cuando Jorge Lorenzo llegó al año siguiente, luchando por el título por primera vez desde la era de Stoner.

Sin embargo, los resultados fueron disminuyendo, pasando de seis victorias en 2017 a cuatro en 2018 y sólo dos el año pasado, mientras que pasó de quedarse a 37 puntos de Marc Márquez en la clasificación a 76 y 151, coincidiendo con un enfriamiento de la relación entre el piloto y el equipo y la confianza entre ambos aparentemente agotada.

Si Dovizioso fue en algún momento la prioridad de Ducati para 2021, no se sabrá hasta que su contrato finalice y sea libre de hablar. El hecho de no haber alcanzado un acuerdo antes de que tomara la decisión de irse sugiere que probablemente no lo fue.

Ducati estuvo mirando el mercado mucho antes de eso. Sus principales objetivos para 2021 eran Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Joan Mir, pero ninguno se movió de Yamaha y Suzuki respectivamente.

Promocionar a Miller desde el Pramac fue un paso correcto, apostando por la juventud. Pero Ducati necesita más. El australiano apenas tiene 25 años, pero por su experiencia en MotoGP y con la Ducati debería haber sumado más podios de los siete que lleva desde 2018.

Aunque fue normal que Ducati valorara la opción de Johann Zarco e incluso traer de vuelta a Jorge Lorenzo, desde que comenzó de la temporada 2020 estaba claro que Bagnaia era su mejor apuesta.

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Firmado en 2018 antes incluso de haber empezado la temporada que ganó el título de Moto2, Ducati ya creía mucho en Bagnaia. En una temporada de debut en MotoGP muy difícil, marcada por numerosas caídas y problemas de adaptación al estilo de frenada de la Ducati, solo acabó una vez entre los cinco primeros. A principios de este año, Ducati dijo que quería ver la evolución de Bagnaia antes de tomar una decisión sobre su futuro.

La progresión fue inmediata. Se clasificó en la primera fila en segundo gran premio en Jerez, donde iba camino de su primer podio antes de que su GP20 se rompiera. La caída durante los entrenamientos del GP de la República Checa donde se rompió la pierna, le privó de dos buenas oportunidades de brillar, con su compañero Miller logrando dos podios en Austria.

En su reaparición en el GP de San Marino terminó segundo, e iba camino de ganar la segunda cita en Misano antes de sufrir una caída. En Catalunya remontó desde el 14º lugar de la parrilla hasta el sexto final.

El hecho de que el contrato de Bagnaia sea hasta el 2022, mientras que el de Miller es sólo 1+1, demuestra cuánta confianza tiene Ducati en el joven italiano.

"Pecco está pilotando muy bien, porque con su estilo es capaz de llevar la Ducati de manera perfecta", dijo Rossi cuando Motorsport.com le preguntó en Misano sobre el pilotaje de Bagnaia. "Es capaz de solucionar algunos problemas que tiene la Ducati. Pero [también] está aprovechando al máximo algunas ventajas que tiene la Ducati, como el motor y la aceleración. Ducati es una gran moto, pero no es fácil de conducir".

El cambio en la construcción de los neumáticos traseros de Michelin para 2020 ha penalizado a Ducati. Dovizioso se queja a diario del neumático, ya que le impide frenar tarde y tomar las curvas cómo solía hacerlo. Su compañero Danilo Petrucci, que se irá a KTM el próximo año, está teniendo los mismos problemas. Sin embargo, los pilotos del Pramac, con Bagnaia en particular, han tenido muchos menos líos con el neumático.

Tras haber sufrido con la frenada el año pasado, esto se ha convertido en el punto fuerte de Bagnaia, capaz de aplicar mucha menos presión, pero la suficiente para detener la moto y poder aprovechar el paso por curva con el tren delantero. Este nuevo neumático trasero también ofrece mucho agarre en el borde, y el estilo de Bagnaia de descolgarse de la moto le permite minimizar los famosos problemas de giro de la Ducati.

"Pecco es capaz de frenar más tarde, con menos presión y detener la moto", explicó Dovizioso cuando se le preguntó qué podía ver en los datos de Bagnaia. "Es algo difícil de hacer, porque si eres lento y tienes que mejorar, normalmente empujas más, frenas más agresivo o más intenso. Lo que el equipo me pide es completamente lo opuesto, pero es muy difícil hacerlo, sobre todo porque nunca he frenado de esa manera".

"Cuando lo intento no tengo la sensación de parar la moto. Por lo tanto, normalmente todos los pilotos de Ducati van a frenar más fuerte, y cuando lo hacen no funciona. Y esta es la explicación y la razón por la que es tan difícil de hacer, porque tienes que ser más rápido pero la forma en que tienes que tocar al freno y hacer la curva es muy suave. Por lo tanto, es muy difícil de hacer".

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Las medidas de ahorro provocadas por el coronavirus probablemente impidan que haya muchos cambios el año que viene, por lo que Ducati puede esperar que Bagnaia luche por el título. Pero el trabajo de base para esto comenzó hace casi una década.

El fichaje de Bagnaia por el equipo oficial de Ducati se produce 10 años después de que su mentor Valentino Rossi hiciera lo mismo a mediados de 2010, firmando un contrato de dos años para 2011 y 2012. La historia acabó en un desastre total. Rossi consiguió un solo podio en toda la temporada 2011 y fue séptimo en el campeonato, su peor posición en la clasificación de la categoría reina hasta ese momento.

El segundo año solo fue ligeramente mejor, con el cambio del poco convencional chasis de carbono que Ducati venía utilizando por el clásico de aluminio, lo que se tradujo en dos podios. Ese fue el final de la relación del gran sueño italiano Rossi-Ducati.

Valentino Rossi, Ducati Marlboro Team

Esto resultó ser fundamental para que Ducati diera la vuelta a las cosas a mediados de la pasada década. Gran parte de que Rossi no tuviera éxito fue la falta de voluntad del departamento de carreras de Ducati de trabajar con el famoso equipo de Rossi, encabezado por Jeremy Burgess. Cuando Ducati fichó a Gigi Dall'Igna desde Aprilia como director general en 2014, puso en marcha una forma de trabajar más inteligente. Dos años después, Ducati empezó a ganar de nuevo en MotoGP.

Al mismo tiempo que Dall'Igna puso en forma a Ducati en 2014, Rossi creó su Academia VR46, proporcionando a Bagnaia –entre otros muchos italianos, incluido Franco Morbidelli– el entorno perfecto para crecer.

Bagnaia se ha convertido en un verdadero piloto de MotoGP, mientras que Ducati es una moto capaz de luchar por el título de la categoría reina. En muchos sentidos, ambas situaciones –directa e indirectamente– son debidas a Rossi.

Video relacionado