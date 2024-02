Bagnaia está entusiasmado con el potencial de Ducati 2024 de MotoGP

Prometió fuegos artificiales y cumplió su palabra. Pecco Bagnaia concluyó el test colectivo de MotoGP de Sepang con una actuación deslumbrante. En el primer ataque cronometrado de la temporada paró el reloj en un sensacional 1.56.682. Una actuación ocho décimas inferior a la pole position que había firmado en este mismo trazado en noviembre.

"Obviamente estoy muy contento, porque es un tiempo increíble para marcar en el primer time attack de la temporada. Pero es sólo un test y las condiciones eran fantásticas. Además, era el momento ideal para hacer el crono. Está claro que es un placer, pero no soy alguien que piense demasiado en una buena actuación al salir de un test. Es más importante fijarse en la regularidad con los neumáticos usados", declaró el campeón del mundo al fina del día.

A pesar de un test que terminó con un sonoro triplete para Ducati, que parece haber encontrado ya una base sólida para la GP24, el piloto piamontés encontró un pequeño fallo en su test de tres días, que explica por qué no pudo ser tan rápido en la simulación Sprint.

"Comparado con hace un año me siento muy bien con la moto. Lo único que hace que esta prueba no sea perfecta al 100% es que he tenido un problema con la moto en la tanda larga que me ha ralentizado un poco. Pero para entonces ya había arrancado, así que no quería volver a boxes. Pero hemos demostrado el potencial de la nueva moto, ya que hemos conseguido mejorar mucho en sólo tres días. Creo que ya estamos en un buen punto, yo diría que al 80%, así que nos dirigimos a Qatar en buena forma", en referencia al test del 19 y 20 de febrero en Lusail.

Cuando se le preguntó si la nueva moto debía considerarse deliberada de cara a la primera carrera, prosiguió: "Creo que esto será bueno o malo. Ahora probaremos diferentes mapas, así que cosas relacionadas principalmente con la entrega de potencia".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sobre el paquete aerodinámico 2024, que hoy parecía gustar más incluso a Jorge Martín, que ayer parecía poco convencido, confirmó las sensaciones que ya había expresado el día anterior.

"Prefiero pensar por mí mismo, y creo que es peor en algunos aspectos y mejor en otros. Creo que en general es mejor y trabajaremos en la puesta a punto para intentar hacerlo mejor en los aspectos en los que de momento es más lento", evaluó.

Pecco no parece tener dudas sobre lo que más le gusta de la nueva moto.

"La frenada, porque ha mejorado mucho. El año pasado me costaba frenar, mientras estaba en la recta iba muy bien, pero luego tenía que trabajar mucho en la parte de entrada en curva durante el fin de semana. La nueva moto, en cambio, se parece más a la de 2022, lo que me ha ayudado más en este aspecto".

Y las nuevas horquillas, más largas, también parecen aspectos positivos en la GP24.

"Hoy he seguido utilizándolas, pero creo que haré otro test 'back to back' en Qatar para estar seguro al 100%. Por el momento, sin embargo, siento que tiene más potencial de frenada y ofrece más apoyo. Se nota la diferencia sobre todo cuando tienes el freno pisado, porque puedes usar más fuerza y 'sentir' mucho el neumático delantero, como a mí me gusta".

El ataque cronometrado de hoy ha dado la sensación de que Pecco ha dejado atrás definitivamente la caída de Barcelona, aunque según él ya llevaba un tiempo así.

"La sensación ya estaba de vuelta en las cuatro últimas carreras de la temporada pasada. El time attack siempre ha sido uno de mis puntos fuertes, pero es difícil entrenar para mejorarlo, porque lo que tienes que hacer en MotoGP es diferente a cualquier otra moto. Hoy ha sido todo muy natural, he apretado como siempre en el ataque cronometrado y el tiempo ha llegado".

Enea Bastianini y Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En cuanto a quiénes podrían ser sus principales rivales en la lucha por el título, por ahora el bicampeón se ha mostrado muy reservado.

"Es muy difícil decirlo después de un test, porque nunca sabemos exactamente lo que están haciendo los demás. Por ejemplo, hoy he hecho una buena tanda larga, pero ha habido un problema que me ha ralentizado y desde fuera puede parecer que he ido lento. Así que no es fácil emitir un juicio, pero creo que Enea Bastianini volverá a ser rápido, porque también parecía muy consistente, al igual que Martin. Pero Marc Márquez también ha hecho un buen test, mejorando constantemente. Sin olvidar a KTM y Aprilia. Estamos sólo al principio de la temporada y todo me parece muy abierto", finalizó el italiano.