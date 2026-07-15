Francesco Bagnaia ha desmentido las especulaciones de que nadie quiera ganar el título de MotoGP de 2026, argumentando que el campeonato se ha vuelto tan impredecible debido al aumento de la competencia y no a la irregularidad de los principales aspirantes.

La lucha por el título de este año se perfila como una de las más reñidas de la historia reciente, con ocho pilotos separados por 65 puntos al llegar al ecuador de la temporada. Seis de ellos siguen siendo aspirantes realistas al campeonato, y las Ducati de , pilotadas por Marc Márquez y Fabio di Giannantonio, están plantando cara al cuarteto de Aprilia.

Mientras MotoGP disfruta de su primera batalla por el título auténticamente multimarcista desde 2022, lo que ha incorporado a más pilotos a la lucha, la temporada también se ha caracterizado por costosos errores y contratiempos para casi todos los favoritos.

Marco Bezzecchi, de Aprilia, no ha sumado puntos en cuatro carreras dominicales consecutivas tras erigirse como el piloto más destacado de la serie a principios de temporada; Jorge Martín ha tenido problemas tanto con la velocidad como con la forma física desde su contundente victoria en Francia, mientras que Ai Ogura apenas está empezando a consolidarse como piloto completo.

En Ducati, la defensa del título de Márquez se vio lastrada por una lesión antes de su operación; Di Giannantonio desperdició valiosos puntos con malas salidas, mientras que Álex Márquez no logró repetir sus hazañas de 2025 a principios de año antes de que una lesión lo dejara fuera de la lucha por el título por completo.

Pedro Acosta, de KTM, incluso bromeó sobre la situación, diciendo que "parece que nadie quiere liderar el campeonato", antes de apostar por Márquez para el título.

"De momento, Marc es quien debería llevar el número uno en el carenado. Marc, en estos momentos, es el hombre a batir", afirmó.

Pero el bicampeón de MotoGP Bagnaia rechazó la idea generalizada sobre la lucha por el título de 2026, insistiendo en que esos comentarios ignoran otros factores que influyeron en el resultado de la primera mitad de la temporada.

"Para mí, es erróneo decir que nadie quiere ganar este campeonato, porque todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo", declaró el italiano el domingo en Sachsenring.

"Este año, por primera vez, Ducati no es tan dominante como en el pasado, y hay más motos competitivas, como en 2020. Por eso, la competencia es más reñida. En una carrera puedes sumar 20 puntos, en otra puedes sumar uno y en otra puedes perder 20. Depende mucho de ti y de cómo te sientas sobre la moto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Mark Wieland / Getty Images

"Pero aunque en los dos últimos Grandes Premios haya perdido puntos, he sumado 35 puntos en comparación con Mugello. Así que el balance es positivo, pero tenemos que resolver nuestros problemas para luchar por el título. Si nos fijamos en Bez, está dando lo mejor de sí mismo. Está teniendo mala suerte. Pero, para mí, sigue siendo el más rápido con la Aprilia.

"Ogura está haciendo un trabajo fantástico. Siempre es competitivo, y si en el futuro aprende a ser competitivo también en las primeras vueltas, luchará por la victoria todos los domingos.

"Marc es realmente fuerte. Pero con Ducati, es como si en una carrera destacara un piloto y en la siguiente otro. Los resultados no son tan constantes como los de Aprilia. Pero estamos trabajando en ello y creo que esta segunda parte será más equilibrada".

El piloto de Aprilia, Martin, llega al parón veraniego con una ventaja de 14 puntos sobre Ogura, en su segundo año con Trackhouse, mientras que Márquez se encuentra a solo 18 puntos del líder, tras haber tenido un déficit de más de 100 puntos hace tan solo cuatro rondas, en Mugello.

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