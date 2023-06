Bagnaia "esperaba" a un Martín rápido en la sprint

Pecco Bagnaia apuntaba maneras después de los entrenamientos libres en Sachsenring. El italiano, en un circuito en el que ya fue bien en 2022 en cuanto a ritmo a pesar de caerse, acabó el viernes dispuesto a luchar por las victorias, aunque también reconoció que le hacía falta algo más para sentirse tan fuerte como en Mugello.

Y el paso adelante se notó, ya que consiguió la pole en la clasificación de este sábado. Sin embargo, en la sprint se encontró con el vendaval de Jorge Martín. Y es que Bagnaia pudo luchar por la victoria junto a Jack Miller y al madrileño hasta que el de Pramac completó un doble adelantamiento sobre ellos para marcharse a por la victoria.

Así, al vigente campeón del mundo no le costó después aguantar la distancia con Miller para finalizar segundo, aunque pasó por meta a casi dos segundos y medio. Al término de la carrera, el de Ducati reconoció en DAZN que esperaba al español, al que ya había notado fuerte durante los entrenos, y que sabía que iba a ser un contendiente muy fuerte.

"Ya demostró ayer cuando hacíamos las tandas con las gomas usadas que iba muy rápido, así que me lo esperaba", dijo Bagnaia. "Ha marcado la diferencia en el segundo sector, tengo que entender qué hace porque ahí pierdo mucho con él. Ha sido una buena lucha con Jack y Jorge, me he divertido mucho, no ha sido fácil pero estoy contento".

"En todos los casos Jorge iba más rápido, era muy difícil ganarle. Lo hubiera podido intentar, pero me he equivocado en una frenada y he perdido mucho tiempo, en cualquier caso Jorge hoy iba muy, muy rápido", añadió Bagnaia sobre Martín.

De cara a la carrera de mañana, Bagnaia se encuentra a la expectativa de a quién le beneficia más que sea al doble de vueltas, aunque el transalpino está esperanzado: "15 vueltas se han hecho muy largas, veremos mañana a 30 si eso nos beneficia a nosotros o a Jorge. Él ha trabajado mucho con la goma media y yo con la blanda; no se puede decir ahora, pero creo que las condiciones de mañana van a ir un poco mejor para mí de cara a la carrera larga", finalizó un Pecco que sigue líder del Mundial por 21 puntos sobre Martín.

Marco Bezzecchi, accidente del VR46 Racing Team 1 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, accidente del VR46 Racing Team 2 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, accidente del VR46 Racing Team 3 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, accidente del VR46 Racing Team 4 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, accidente del VR46 Racing Team 5 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 6 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 7 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 8 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 9 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 10 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 11 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 12 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 13 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 14 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 15 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 16 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, caída del equipo LCR Honda 17 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 18 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 19 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 20 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 21 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 22 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 23 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 24 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 25 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 26 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 27 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 28 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 29 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 30 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 31 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 32 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 33 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 34 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 35 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 36 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 37 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, caída del Repsol Honda Team 38 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images