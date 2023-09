Bagnaia parece haberse librado de una grave lesión en Barcelona

Bagnaia se vio involucrado en un incidente en la primera vuelta del Gran Premio, cuando lideraba la carrera, al salir despedido de su Ducati en la curva 2.

El líder del mundial fue arrollado por Brad Binder(KTM), que no pudo hacer nada para evitarlo.

Bagnaia, junto con su compañero de equipo Enea Bastianini -que a su vez provocó un accidente múltiple a en la curva 1- fue trasladado al centro médico, antes de ser llevado al hospital.

En declaraciones a DZN de España, el doctor Angel Charte declaró que Bagnaia "está bien" y parece que no ha sufrido lesiones graves.

Hoy se someterá a un TAC para comprobar "una pequeña lesión" que se le ha detectado, para determinar si es antigua o nueva.

"Pecco está bien", dijo el doctor Charte. "Tenía un politraumatismo grave. Una moto le ha pasado por encima de la zona femoral y tibial.

"Le hemos hecho una radiografía y hemos detectado una pequeña lesión que no sabemos si es actual o antigua.

"Tenemos que hacer un TAC urgente, que se hará en el Hospital General de Catalunya. A nivel craneal y torácico todo ha sido normal. Estaba orientado (consciente)".

Ducati confirmó más tarde, el domingo por la noche, que Bagnaia sufrió múltiples contusiones, pero no fracturas, y que se desplazará a Italia con su equipo para disputar el GP de San Marino la próxima semana.

Enea Bastianini, caída del equipo Ducati Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati ha confirmado que su compañero Bastianini ha sufrido una fractura no desplazada del maléolo medial del tobillo izquierdo y una fractura subcapital del segundo metacarpiano de la mano izquierda.

Bastianini deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días que le impedirá participar en el Gran Premio de San Marino, que se disputará el próximo fin de semana en Misano. Es la segunda vez este año que Bastianini se ve afectado por una lesión, después de que una fractura de hombro en una caída en la carrera sprint del GP de Portugal lo dejara fuera de juego durante cinco carreras.

Mientras tanto, Binder dijo que tuvo "la peor pesadilla de cualquier piloto" con el accidente, y afirmó que "lo más difícil es volver a subir y continuar".

Y añadió: "Lo bueno es que lo vi moverse, así que se estaba moviendo y sabía que le había tocado la pierna -o las piernas, no lo sé-, pero sabía que me había pasado lo suficiente como para (que) al menos no le golpeara de lleno".

"Pero al fin y al cabo, es la peor pesadilla de cualquier piloto... bueno, ver a alguien ahí da miedo, pero ser el que lo golpea es aún más mierda para ser honesto. Estoy muy contento, ok no sé si está bien, bien, pero está bien.

"Fui a verlo al centro médico y parece que está a cien. No sé si tiene algo en la pierna o en las piernas. Cuando entré, no esperaba verlo relajado. Parecía estar bien".