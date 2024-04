Bagnaia explica cómo le ganó el gran duelo a Márquez en Jerez

Bagnaia recordó este domingo en Jerez por qué es el vigente bicampeón del mundo de MotoGP. El piloto italiano firmó una de sus actuaciones más serias para lograr la victoria en el Gran Premio de España, algo que ansiaba desde el principio, como pudo desprenderse de su salida, en la que comenzó remontando y cuando no tardó en posicionarse delante, tras un doble adelantamiento exterior espectacular a Marc Márquez y a Marco Bezzecchi.

El bicampeón de MotoGP persiguió durante la primera mitad de la carrera a Jorge Martín, hasta que el español se fue al suelo en su primer error de la campaña 2024. Bagnaia quedó líder, pero para protagonizar un duelo en la parte final de la carrera con Márquez, una vez que se deshizo de Bezzecchi.

El #1 y el #93 ofrecieron varias vueltas de infarto, primero de persecución y luego de intercambio de adelantamientos, con toque de Bagnaia a Márquez incluido. El italiano dio un golpe en la mesa, queriendo decir al ocho veces campeón del mundo que iba a plantar cara pasara lo que pasara. Así, se quedó delante para imprimir un ritmo inalcanzable en los últimos giros y asegurarse el triunfo.

El piloto oficial de Ducati contó tras la carrera cómo afrontó el duelo con el del equipo Gresini.

"Marc estaba apretando mucho, pero sabía que tenía un poco de margen más. Si yo estaba haciendo tanto 37.5 como 38.0 sabía que iba a alcanzarme, porque en ese momento iba más rápido. Y me he dicho que en las últimas cinco vueltas tenía que apretar un poco. E hice la vuelta rápida a dos o tres vueltas del final".

"Todo ha ido perfecto. No ha sido fácil al principio, porque en la primera vuelta lo he dado todo para remontar. Ya estaba segundo, pero he cometido un pequeño error en la última curva, y me han pasado otra vez. Pero al final ha ido todo bien. Al principio, Jorge Martín estaba apretando mucho. La presión delantera ha subido un poco, pero Jorge ha cometido un error en la frenada de la curva . Hoy era fácil caerse ahí, el grip no era el máximo", siguió explicando.

"La lucha ha sido bonita. Me ha gustado mucho. Son tres veces seguidas ganando aquí ya, es genial", continuó posteriormente un Bagnaia que volvió a coronarse en uno de sus circuitos favoritos. Una pista en la que Márquez también tenía sus puntos fuertes, como las curvas 7 y 8, lo que le permitía atacar después en la sección Nieto - Peluqui.

Bagnaia detalló su estrategia para contrarrestar al piloto de Cervera.

"Durante todo el fin de semana, Márquez era más rápido en las curvas 7 y 8. Me costaba hacer que la moto girase bien en la curva 8, con más gas. Pero yo hacía muy fuerte la frenada de la 9. Así que notaba que se acercaba mucho ahí, y frenaba lo más tarde posible, porque si él iba a adelantar se iba fuera. Era la estrategia. Sabía que era un punto donde podía marcar un poco la diferencia, y al final han sido las dos veces así. Cuando he visto, la segunda vez que lo ha intentado, que se iba un poco más fuera, he pensado que tenía que apretar más. Y la estrategia ha sido perfecta", comentó.

Así, Bagnaia se reengancha a la lucha por el campeonato tras la caída de Martín, de quien lo separan 17 puntos tras esta carrera.

El pupilo de Valentino Rossi celebró el paso adelante del fin de semana: "Al final le gano 13 puntos a Martín, porque ayer perdí 12. Estoy contento, no por la caída de Jorge, obviamente, pero por lo que hemos conseguido este fin de semana, volviendo a tener confianza con el tren delantero", finalizó.