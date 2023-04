Bagnaia: no hice nada mal en Austin y aún así me he caído

Cargar reproductor de audio

Como le pasó en Argentina, que se fue al suelo cuando peleaba por la victoria, Pecco Bagnaia sufrió una nueva caída este domingo en la carrera principal del Gran Premio de las Américas, cuando iba primero y lo tenía todo en su mano para ganar, sumar 25 puntos y ponerse líder del Mundial de nuevo.

"En Argentina reconocí la caída como un error mío, era en agua y puede pasar. Pero hoy no, estoy muy enfadado y nervioso, se perfectamente que no hecho nada mal, no me he equivocado en nada, he hecho todo perfecto, he dado muchísimas vueltas este fin de semana, ni un susto, ni he perdido la parte delantera una sola vez, lo he gestionado todo bien, y en la carrera, sin hacer ninguna locura, he perdido la rueda de delante y me he caído, así que no estoy contento, me falta entender lo que pasa con esta moto. Mi feeling es increíble, es la mejor moto de la parrilla, pero si te caes y no sabes el motivo, es difícil de entenderlo", soltó el italiano dando un serio aviso.

"Tenemos que entender qué pasa. Es la mejor moto que he conducido nunca, y con ella me siento imbatible. Creo que es muy estable, tal vez demasiado, y eso nos resta un poco de sensación con las gomas. A lo mejor hay que restarle un poco de esa estabilidad, porque no hay ningún aviso. He perdido 45 puntos en las últimas dos carreras, de modo que tenemos que arreglarlo", insistió Bagnaia.

"Estamos tan al límite con todo que puede ser cualquier cosas, pero es algo que tenemos que ver y entender. Siempre quiero notar mejor la parte delantera de la moto, la noto bastante bien, pero hay muchos filtros y tenemos que quitar alguno", fue la sugerencia.

"Lo único que puedo hacer es dar lo máximo para ganar y hacerlo bien, y después ver cómo van las carreras, pero no puedo caerme, no me explico la razón por que he perdido tantos puntos en dos fines de semana. Si sé el motivo de la caída es más fácil tirar adelante y tratar de arreglarlo, pero si no lo sé es imposibles", zanjó visiblemente molesto el chico de Turin.

Pecco Bagnaia caída 1 / 10 Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 2 / 10 Foto de: Bob Meyer Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 3 / 10 Foto de: Bob Meyer Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 4 / 10 Foto de: Bob Meyer Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 5 / 10 Foto de: Bob Meyer Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 6 / 10 Foto de: Bob Meyer Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Jorge Martín, Pramac Racing 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Jorge Martín, Pramac Racing 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images