Bagnaia: "Extraño" que la Ducati GP24 haya superado a la GP23 pese a no haber mejoras

Francesco Bagnaia cree que es extraño que la nueva GP24 de Ducati haya sacado tanta ventaja a la GP23 del año pasado en las últimas carreras de MotoGP a pesar de no haber recibido ninguna mejora.

Los corredores de la GP24 han copado los puestos del podio en tres de las cuatro últimas carreras, ayudados por Enea Bastianini, que ha vuelto a encontrar su mojo sobre la segunda de las Ducati oficiales.

Esto ha dejado a los pilotos de Gresini y VR46 en desventaja en las últimas carreras, con Marc Márquez cayendo a la cuarta posición de la clasificación después de subir al podio una sola vez desde el Gran Premio de Italia en junio.

Se entiende que Ducati ha adquirido un mejor conocimiento del nuevo neumático trasero introducido por Michelin este año, pero sólo la GP24 está construida de manera que pueda aprovecharlo al máximo.

Sin embargo, Bagnaia reiteró su afirmación de que las especificaciones de las dos motos no son tan diferentes como parece al mundo exterior, una creencia que también sostiene su rival por el título, Martin.

De hecho, el bicampeón del mundo de MotoGP expresó su sorpresa por el hecho de que la GP23 no haya estado a la altura de la Ducati de última especificación desde el GP de Francia de hace tres meses, a pesar de haber recibido varias piezas nuevas durante ese periodo.

"Sobre todo lo que voy a decir, no me van a hacer caso, porque cada uno tiene su idea y a mí me da igual todo", dijo a la cadena española Dazn.

"He probado las dos motos y no hay nada como la GP22 [con la que Ducati corrió en 2022]. Era la moto más equilibrada de todas".

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es un poco extraño que, hasta Le Mans, la GP23 estuviera siempre luchando por la victoria, y desde entonces hasta ahora hemos estado siempre muy por delante, y sin ninguna mejora".

"No hemos tenido ninguna evolución desde los tests. Y sin embargo, el GP23 ha tenido dos o tres evoluciones desde principios de año.

"Pero al final, son muy parecidos. Sé que nadie me escuchará, pero esta es la realidad".

La aparente ventaja de la que disfrutan ahora los pilotos de la GP24 ha dejado a Márquez prácticamente fuera de la lucha por el título, con Bagnaia y Martin enzarzados en un duelo y Bastianini con opciones de ser tercero.

En el ecuador de la temporada, sólo tres puntos separan a los dos primeros, mientras que Bastianini tiene que remontar un déficit de 49 puntos para aspirar al campeonato.

Bagnaia ha dicho que necesita mejorar su juego en las carreras al sprint de media distancia, donde Martin ha tenido ventaja hasta ahora con cuatro victorias frente a las dos del italiano, con el fin de sellar un tercer título consecutivo en MotoGP.

"Lo veo como un 'Pecco contra el resto', como siempre, no un 'Pecco contra Pecco'", dijo. "Al final, es como empezar de cero otra vez, porque tres puntos no son nada.

"Así que será importante hacerlo bien, no volver a caer. En los sprints he tenido mala suerte y he cometido errores. Será importante terminar siempre".

Jorge Martín, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Martín siempre es muy competitivo en las carreras cortas y al final me saca muchos puntos [los sábados]".

A Bagnaia se le unirá Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP, en el equipo oficial Ducati el próximo año, lo que dará a la marca italiana la mejor alineación de la parrilla, pero también los posibles dolores de cabeza que conlleva la gestión de dos personalidades alfa.

Bagnaia dijo que el fichaje de Márquez podría ser un gran impulso para Ducati, pero advirtió que el enfrentamiento entre ambos también podría significar un desastre para el fabricante.

"Puede ser bueno porque los dos somos inteligentes y podemos mantener este clima [interno] de serenidad y luchar en la pista", dijo.

"Puede ser un desastre, porque cuando metes dos gallos en el mismo [gallinero], puede ser un desastre.

"Pero yo tiro más porque somos dos personas inteligentes. Lo más importante son los resultados. Yo quiero ganarle, y él quiere ganarme a mí. Eso está fuera de toda duda.

"Pero fuera de la pista, tendremos que trabajar juntos. El año que viene tendremos una GP25 menos, y menos datos, así que será importante trabajar en la misma dirección".