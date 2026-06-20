Bagnaia gana por primera vez en 2026 en la sprint de Brno; Bezzecchi comete un error

Pecco Bagnaia logró en Brno lo que es su primer éxito desde la carrera sprint de Sepang, en octubre pasado. Cómodo desde el inicio del fin de semana y clasificado en primera fila, el piloto de Ducati también hizo la mejor salida y sorprendió al poleman Ai Ogura.

Bagnaia se lanzó en cabeza a la primera curva, seguido de cerca por Ogura, dejando a Fabio Di Giannantonio y Diogo Moreira codo con codo delante de Marc Márquez y Marco Bezzecchi.

Antes del final de la primera vuelta, un serio candidato al podio quedó eliminado. En efecto, Moreira se fue al suelo solo en la curva 12, mientras que Maverick Vinales también se cayó de la misma manera, siete posiciones más atrás.

Delante, Bagnaia se puso a marcar el ritmo. Equipado con un neumático trasero blando mientras Moreira había optado por el compuesto medio, el italiano amplió su ventaja de forma continua. Márquez, que había superado rápidamente a Di Giannantonio con el neumático blando también, se instaló en la tercera posición.

Mientras los cuatro primeros formaron progresivamente un grupo bastante compacto, con menos de un segundo entre cada uno de ellos, se abrió una brecha por detrás, dejando a Marco Bezzecchi bastante solitario en la quinta plaza. Luego, en las últimas vueltas, fue Di Giannantonio quien perdió contacto con los tres primeros.

Caídas de Acosta y Bezzecchi

Justo detrás de Bezzecchi, Pedro Acosta se había deshecho de Jorge Martín en las primeras vueltas y ocupaba la sexta plaza cuando se cayó a mitad de carrera, después de haber abierto algo su trayectoria en la curva 11.

A dos vueltas del final, fue el líder del campeonato quien se fue al suelo a su vez, dejando escapar los puntos de esa quinta plaza que sin embargo tenía sólidamente en sus manos.

La jerarquía ya no cambió en cabeza de carrera y, pese a la presión ejercida por Ogura y Márquez detrás de él, Pecco Bagnaia completó su esfuerzo para lograr lo que es su primer triunfo del año.

Recordemos que Álex Márquez se declaró baja para el resto del fin de semana después de haber participado en los entrenamientos y en la clasificación. El español, que regresaba un mes después del accidente de Barcelona, optó por la prudencia tras un esfuerzo ya importante para su cuerpo maltrecho.

Serán por lo tanto 21 en la salida de la carrera larga, donde Toprak Razgatlioglu retrocederá hasta la última posición de la parrilla, a raíz de la penalización recibida por haber estorbado a Enea Bastianini en la clasificación. Y Jorge Martín tendrá por su parte que realizar dos long-laps - consecuencia del accidente que provocó en Hungría - para los que se ha entrenado mucho a lo largo de los entrenamientos.