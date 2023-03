Bagnaia: "Disfruté mucho esta primera sprint, pero se me hizo larga"

Cargar reproductor de audio

Bagnaia ha estrenado su casillero de la clasificación general de la mejor manera posible. El vigente campeón del mundo de MotoGP se adjudicó la primera carrera sprint, celebrada en Portimao en el marco del Gran Premio de Portugal.

Sin embargo, no fue un triunfo fácil para el italiano. Partía desde la segunda posición, y no fue hasta final de carrera que no consiguió imponerse, tras varias vueltas de lucha en grupo.

"Ha ido todo perfecto", declaró Bagnaia al término de la sesión. "No sabía que esperarme, y ha sido un poco difícil entender las condiciones, pero al final me he encontrado. Nuestro objetivo era estar entre los tres primeros", reconoció.

"Disfruté mucho esta primera sprint, pero se me hizo largo. Fue muy divertido y difícil a la vez, por culpa del viento, que soplaba en dirección contraria a la de ayer [por el viernes]. Sabía que se iba a hacer largo, por eso me lo tomé con calma al principio".

Bagnaia dio el último tirón en los compases finales, tras detectar que Jorge Martín "tenía problemas con el tren delantero". "Al final empujé al máximo, y aunque Jorge iba mejor que yo en tracción, aproveché sus problemas en el tren delantero para adelantarle".

Sobre la cuarta plaza de Jack Miller, su excompañero de box, dijo: "No me lo esperaba; ha sido muy competitivo y me alegro por él. Todo el fin de semana ha ido rápido, y me alegra ver que va mejor que en la pretemporada".

Respecto a la idea propuesta por Aleix Espargaró de tener dos carreras largas, en vez de una normal y una sprint, Bagnaia dijo estar en contra: "En WorldSBK sí se puede hacer porque las motos son más dulces de pilotar, pero nuestras motos son muy exigentes. El viernes ya empujamos a tope en los últimos minutos, y la clasificación es muy intensa. Lo único que podemos pedir es hacer una clasificación al estilo de la Fórmula 1".

El domingo volverá a salir a carrera (esta vez en distancia completa y habitual de gran premio) desde la segunda plaza, ya que la parrilla se sigue ordenando de acuerdo con los resultados de los entrenamientos clasificatorios.