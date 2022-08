Bagnaia: "Será difícil ganar con tantas Ducati rápidas delante"

Cargar reproductor de audio

Pecco Bagnaia es, ahora mismo, el piloto más en forma de la parrilla de MotoGP, al menos en lo que a resultados se refiere. El italiano ha ganado cuatro carreras este año, el que más, y las dos últimas consecutivas, en Assen y Silverstone, recortando 42 puntos al líder del certamen, el francés Fabio Quartararo.

El objetivo de Pecco no es otro que seguir ganando y presionando al campeón de 2021, pero este sábado en Spielberg donde clasificó segundo en la parrilla de salida del Gran Premio de Austria, envió un mensaje por la extrema competencia de las motos de Borgo Panigale.

"Estoy muy contento", dijo nada más acabar la Q2 Bagnaia, que había sufrido una caída en el FP4 y no pudo sacar provecho del primer neumático en la clasificatoria.

"Quiero dar las gracias al trabajo del equipo arreglando la moto tras la caída, la segunda moto no me gustaba tanto, así que han trabajado mucho y muy bien, les voy a invitar a cenar", añadió entre risas.

En su primera salida, Pecco se fue largo en todas las vueltas que intentó, no logrando hacer subir ningún tiempo a su casillero, lo que le condenaba a salir 12º en parrilla.

"En la primera salida la goma no me ha ido bien, me ha sacado de la pista en todas las curvas, pero con el segundo neumático todo ha ido perfecto y ahora me encuentro muy bien para mañana", advirtió.

"Me ha costado mucho todo el fin de semana, pero en el FP4 hemos dado un paso adelante y he mejorado, creo que eso nos va a permitir hacer una buena carrera", dijo Pecco, que en Silverstone ganó tras hacer un mal fin de semana hasta el momento de la carrera.

El italiano, que es tercero del campeonato a 49 puntos de Quartararo cuando aún hay 200 en juego (ocho carreras), no descarta al francés para la victoria, pese a que saldrá quinto en parrilla, rodeado de pilotos Ducati por todos lados.

"Fabio ha demostrado ser muy rápido todo el fin de semana, hoy ha hecho un gran trabajo con neumático usado, así que él estará delante luchando con nosotros", predijo.

Sin embargo, la preocupación de Bagnaia es más doméstica, el piloto cree que sus compañeros de marca están muy fuertes en esta pista y serán duros rivales para la victoria. Pecco lanzó una advertencia, aunque en la casa de Bolonia consideran que aún es pronto para las órdenes de equipo.

"Esta vez hay muchos pilotos Ducati que son muy rápidos, así que va a ser muy difícil poder ganar mañana, pero lo vamos a intentar todo para lograrlo", avisó a quien corresponda.

Caída de Francesco Bagnaia, equipo Ducati 1 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jack Miller, Ducati Team 4 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 5 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 6 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 7 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 8 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Enea Bastianini, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jack Miller, Ducati Team 10 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Enea Bastianini, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jack Miller, Ducati Team 11 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Enea Bastianini, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jack Miller, Ducati Team 12 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 14 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 15 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 16 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 17 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 18 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 19 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 21 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 22 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 23 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 24 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 25 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 26 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 27 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images