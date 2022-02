Bagnaia recibió el impacto de una piedra en Mandalika

Cargar reproductor de audio

Mandalika.- El de Ducati completó 57 vueltas al trazado indonesio en la tercera y última jornada de test de pretemporada en la isla de Lombok, con un mejor tiempo de 1:31.426, pero sobre todo sacando conclusiones muy positivas que le hacen ser optimista de cara al inicio de la temporada.

"Hemos hecho un gran trabajo. Nuestro ritmo y constancia están muy bien. Aún tenemos que trabajar un poco más, pero con solo cinco días de test hay que probarlo todo en menos vueltas de lo habitual", explicó Pecco Bagnaia al final del día.

"La parte en la que aún hay más margen es en la entrega de la potencia, pero hemos mejorado mucho. Siendo una moto nueva, cinco días de pretemporada no son suficientes. Seguramente esta moto aún puede rodar tres décimas más rápido. Estamos en ello", avisó el líder del potente proyecto Ducati en MotoGP.

"Los puntos de fuerza de nuestra moto son los mismos que los de la del año pasado: frenada, entrada en curva y aceleración", describió la nueva GP22.

Como es habitual, los pilotos toman con pinzas los resultados de los test, en los que la Honda de Pol Espargaró marcó el tiempo más rápido.

"No es fácil decir quién es el más rápido de este test, por las gomas".

Bagnaia no quiere meterse encima más presión de la necesaria, pese a que todos le señalan como claro favorito a ser campeón en 2022.

"Me siento bien, pero no soy el único. Hay más de un favorito para el título. Yo no gané el año pasado, lo hizo Fabio", en referencia a Quartararo.

"En constancia estoy bien, pero me costaba un poco la vuelta rápida. Creo que esta moto tiene mayor potencial que la del año pasado en este aspecto".

Después de algunas dudas en las dos jornadas de test en Malasia, donde la Ducati fallaba en tracción y algo de inestabilidad en la rueda trasera, la evolución ha sido muy positiva en Indonesia.

"Hasta llegar aquí era posible pelear por el podio; ahora creo que es posible hacerlo por ganar".

Pecco mostró el impacto de una piedra en su brazo derecho, que le dejó una buena marca sobre la piel.

"El problema son las pedradas que salen disparadas y te dan. Si vas el primero, no hay problema. Pero si vas detrás, solo hay una línea de trazada. Un proyectil de estos puede romper el radiador", explicó.

"En la comisión de seguridad nos aseguraron que limpiarán la pista", de cara a la carrera prevista para el 20 de marzo.

