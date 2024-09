Bagnaia pide poner el foco en los arranques: "Desde Aragón no me salen"

Pecco Bagnaia minimizó daños este domingo en Indonesia. Después de su victoria del sábado en la carrera al sprint, el vigente campeón del mundo llegó al domingo con la moral alta, por más que su ritmo con la goma media parecía un paso por detrás del de los mejores.

Sin embargo, las cosas se le torcieron en la salida. El italiano pudo solventar una mala arrancada gracias a la buena aceleración de su Desmosedici GP24, pero la primera vuelta tampoco estuvo a la altura, lo que le hizo caer fuera del Top 5. Relegado en el fondo del grupo de cabeza, pasó a pelear con Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio, a los que logró imponerse. Con aire limpio, consiguió varias de las vueltas más rápidas de la carrera, en 1:30 medio. Pero al llegar a Marco Bezzecchi, volvió a decaer. Finalmente, pudo pasar al del VR46 y a Franco Morbidelli para finalizar tercero, un resultado con el que para el golpe por la victoria de Jorge Martín, saliendo de Lombok a 21 puntos en la general.

El piamontés explicó tras la carrera que lo que le frenó fue, precisamente, no poder frenar fuerte, una circunstancia que le lastró cuando iba detrás de otro piloto, y un motivo por el que tardó tanto en deshacerse de sus rivales por el podio, pese a que no tardó en llegar a ellos.

"Me faltaba poder frenar fuerte. Cuando estaba detrás del resto, no me salía hacerlo", empezó diciendo. "Otros han sido mejores que yo, así que tendré que aprender cómo hacerlo. Pero me costaba muchísimo frenar fuerte. Cuando he llegado detrás de Marco Bezzecchi, he perdido ocho o nueve vueltas en adelantarle porque la tracción de la GP23 es un poco mayor que la de la GP24. En la parte del circuito en la que era más rápido, el segundo sector, me costaba porque él se me iba".

"Ha sido mucho más fácil adelantar a Franco Morbidelli, porque con la misma moto sabía mejor lo que hacía. Pero al final ha sido una carrera difícil por mi salida y por la primera vuelta. He empezado un poco demasiado lento, y recuperar ha sido bastante duro después. El ritmo estaba ahí, pero nada", siguió, haciendo una comparativa entre la Ducati de un año de antigüedad y la nueva, manteniendo que no hay tantas diferencias como podría parecer.

Posteriormente, el #1 explicó que su primera vuelta le costó más que la salida en sí, aunque las arrancadas han pasado a ser un problema para él en las últimas citas, mereciendo que le ponga una especial atención de cara al futuro: "Bezzecchi delante de mí no ha enganchado el dispositivo de altura, estaba con la moto alta, y ha bloqueado un poco Bastianini. Al final, no ha ido tan mal. Me he equivocado yo más en la primera vuelta, porque he llegado a la curva 16 un poco más tranquilo y me han adelantado otros dos pilotos. Después de que la moto ha bajado, ha acelerado muy bien. Pero tenemos que mirar esto, desde Aragón no me salen las salidas. En esa fase pierdo siempre".

"Más allá de dos buenas que he hecho, una en Misano y ayer, me está costando muchísimo. Y nunca me había pasado, en dos años que he estado en Ducati siempre salía perfectamente. Así que tenemos que aprender de dónde nos estamos equivocando", continuó.

En modo mundial, Bagnaia se va de Indonesia contento por irse con menos desventaja de la que tenía cuando llegó, sabedor pese a todo que deberá encontrarse algo mejor en las citas decisivas, empezando por el Gran Premio de Japón del próximo fin de semana: "Hemos recortado tres puntos. Al final, ese era el objetivo. Hemos tenido la suerte de que ayer Jorge se cayó, aunque no es suerte, pero nos ha ayudado para recuperar puntos. Quedan 10 carreras, así que será importante seguir así, recuperando e intentando hacerlo mejor. En Motegi voy un poco mejor que aquí, veremos", finalizó.