Bagnaia: tenía miedo de caerme de nuevo y perder el triunfo

Tras dos errores monumentales en Barcelona y Sachsenring, donde Pecco Bagnaia salía en pole y parecía claro favorito a la victoria, pese se estrelló, el piloto italiano pudo, por fin en Assen, completar la carrera desde el primer puesto de la parrilla, dominando desde la primera a la última vuelta, y dándole un mordisco de 25 puntos al líder del campeonato, Fabio Quartararo, que no pudo acabar tras sufrir dos caídas durante el Gran Premio de los Países Bajos.

Con los precedentes de las dos últimas carreras, y las de Qatar y Le Mans, donde también se cayó, para Pecco las 26 vueltas de Assen se hicieron eternas, esperando que llega el final sin incidentes.

Pecco admite que estaba "aterrorizado" por la posibilidad de perder la victoria por una nueva caída.

"Daba miedo, mucho miedo", dijo Bagnaia sobre las gotas de lluvia que cayeron en la parte final de la carrera.

"Aunque siempre decimos que tenemos que terminar la carrera y que cualquier resultado está bien, hoy teníamos que ganar o por lo menos intentar recuperar algunos puntos".

También pudo ver de reojo el choque de Fabio Quartararo y Aleix Espargaró.

"Solo pude mirar una vez la pantalla grande y estaba Aleix en la grava y una moto azul en el suelo", dijo.

"Así que me imaginé que eran Fabio y Aleix, por lo que tuvimos un poco de suerte".

"Sin embargo, me dije 'vale, puedo estar más relajado, puedo hacer mi carrera con más calma'. Pero viendo la diferencia con Marco Bezzecchi, siempre estaba muy pegado".

En ningún momento Bagnaia rompió la carrera y el joven debutante le tuvo siempre a tiro.

"Así que tuve que volver a empujar, tuve que volver a abrir esa brecha para ser más inteligente y estar más tranquilo en la parte final de la carrera".

A pocas vueltas del final aparecieron unas gotas de lluvia amenazantes.

"Entonces llegó la lluvia. Cuando vi que llovía bajé un poco el ritmo, pero Bezzecchi volvió a presionar. Así que fue muy difícil. Me aterrorizaba volver a caer, así que lo principal era terminar. No fue fácil, pero traté de ser inteligente, intenté no sobrepasar el límite".

"El problema fue que vi la lluvia y pensé que estaba peor de lo que era en realidad. El problema es que cuando llueve, y cuando es una lluvia ligera, y tienes el tear off, se empaña un poco, empiezas a no ver las cosas con claridad, así que quité el plástico y perdí como cinco o seis décimas. Perdí mucho tiempo, y Bezzecchi me estaba alcanzando como si no lloviera. Estaba empujando sin empujar porque cuando llueve no puedes tomar las curvas como es normal. Pero he encontrado la manera de pilotar y ha ido bien".

"Tengo suerte, porque tengo gente a mi lado que siempre sabe ayudarme: mi novia, mi familia y mi equipo, todos. Y el ver que soy rápido, porque al final siempre hay que creer en uno mismo. Sé que cuando llego al circuito, si trabajo de la manera correcta, tengo la posibilidad de luchar por la victoria o por el podio", zanjó el italiano.

