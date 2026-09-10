Bagnaia confía en Misano para reaccionar tras Aragón y volver a pelear delante con Ducati
El piloto de Ducati está muy motivado de cara a la carrera de casa en Misano, pero también ha reiterado una vez más que, en su opinión, la marca de Borgo Panigale ha tomado un camino equivocado tras la GP24, una moto con la que aún no consigue sentirse cómodo: "No necesitamos piezas nuevas, necesitaríamos las antiguas"
El Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rímini siempre es especial para Pecco Bagnaia, y no solo porque el piloto piamontés vive a pocos kilómetros de Misano, en Pesaro. Para él, esta es realmente la carrera de casa, ya que entrena allí muy a menudo, pero eso no basta para garantizar que vaya a ser un fin de semana mejor que el vivido en Aragón, donde lo pasó muy mal y no consiguió sumar ni un solo punto.
"Creo que Mugello es el circuito que mejor conozco. Pero este de aquí… Quizá en un simulador podría hacerlo con los ojos vendados. En la realidad, no, no quiero intentarlo. Pero, en cualquier caso, es fantástico, está a 20 minutos de mi casa. Este año entrenamos menos, pero aquí entrenamos mucho. Y creo que aquí el potencial puede ser mayor", declaró Bagnaia a los periodistas presentes en Misano, entre ellos los de Motorsport.com.
"No sé si han entendido por qué los dos últimos fines de semana han sido tan difíciles, pero espero que hayamos encontrado algunas soluciones que me ayuden a luchar al menos como en la última… antes de ese accidente. Ha habido una buena mejora y conseguía pilotar mucho mejor. Así que espero que podamos retomar el hilo a partir de ahí", añadió.
El circuito de Romaña es conocido por ofrecer un excelente agarre, lo que puede ser de ayuda, pero esto no bastará si no consigue dar un paso adelante con su Ducati, aunque intentará con todas sus fuerzas dar un paso adelante ante su público.
"Sí, pero en Aragón también hay mucho agarre, así que ya veremos. Tenemos que trabajar para entender por qué también en Aragón me costó tanto, pero sin duda trabajar bien será fundamental. E intentemos estar más tranquilos para comprender mejor la situación".
"Como he dicho, en Aragón fue sin duda el peor momento porque sé que podría hacerlo mucho mejor, pero no lo consigo. Me cuesta adaptarme a esta moto y los dos últimos fines de semana han sido muy difíciles. Así que, sí, pero estoy decidido a remontar el vuelo, como ya hemos hecho otras veces en el pasado".
Lo que llama la atención de Pecco es que nunca se deja llevar por la ira, ni siquiera en los peores momentos, por lo que se le preguntó cómo consigue no ceder a la frustración: "Pregúntaselo a mi equipo, ellos lo saben mejor. Pero la frustración forma parte de este trabajo, es normal. Es imposible no sentirse frustrado a veces. Y cuando quieres ganar, cuando quieres mantenerte en lo más alto, es normal que, al encontrarte en esta situación, te enfades y te sientas frustrado. Pero forma parte del proceso y me dará la motivación para mejorar".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sin embargo, poco después lanzó una pequeña indirecta a la marca de Borgo Panigale, subrayando que, en su opinión, la GP24 sigue siendo una moto mejor que la que tiene ahora, y añadiendo que no será fácil plantar cara a las Aprilia este fin de semana.
"Creo que el potencial que tenían las Ducati con la GP24 era imbatible. Y aún hoy, si fuéramos cuatro GP24, seríamos los cuatro primeros en el Mundial. Porque todos los tiempos por vuelta, los tiempos por vuelta más rápidos de la 24, siguen siendo válidos. Los tiempos de carrera son cada vez más rápidos que hace tres años. Así que recuerdo muy bien esta carrera de hace tres años y el potencial que teníamos. Y las Aprilia, sí, han mejorado, pero también las Ducati han dado un paso atrás. Así que, quizá, si este fin de semana conseguimos dar con algo, podremos plantarles cara. De lo contrario, las Aprilia podrían ser muy fuertes".
Y fue más allá cuando le preguntaron si confiaba en la llegada de nuevas piezas que pudieran mejorar la situación: "Estoy bastante convencido de que no necesitamos cosas nuevas. Estoy bastante convencido de que necesitamos cosas viejas. Pero la moto es esta y otros pilotos consiguen ser rápidos. Así que es un problema mío y tengo que adaptarme".
Inevitablemente, también le preguntaron por la foto del brazo de Marc Márquez que tanto ha dado que hablar en los últimos días, en la que se muestran las condiciones reales del hombro derecho de su vecino de box, lo que hace que resulte milagroso que haya conseguido ganar cuatro de los últimos seis Grandes Premios.
"Es difícil juzgar desde fuera. No es ningún secreto que Marc tiene una excelente cara de póquer. Así que, en realidad, no se sabe cómo están las cosas. Nadie conoce la realidad sobre él. Pero es increíble lo que está haciendo. No obstante, con varias intervenciones quirúrgicas en el mismo brazo, es normal que tenga algunas limitaciones. Es increíble la forma en que está afrontando los fines de semana de carrera".
No obstante, también explicó que él probablemente no habría mostrado una imagen tan fuerte, porque tiende a ser más reservado. Como demostró, por ejemplo, el hecho de que mantuviera en secreto su problema en el brazo derecho.
"Para mí, la relación con los medios es diferente. Soy completamente distinto a muchos otros pilotos. Por eso, prefiero mantener la discreción y ocultar muchas cosas. Hay muchas cosas que no saben de mí. Cuando corrí aquí en 2023, no sabían en qué estado estaba mi pierna. Estaba completamente negra. Pero corrí de todos modos. Y si ahora quieres ganar visibilidad, tienes que hacer este tipo de cosas. Y Marc es muy bueno en eso. Y la persona que está detrás de él está presionando mucho en esta situación. Así que así están las cosas. Y es un enfoque diferente respecto a las redes sociales", concluyó.
Comparte o guarda esta historia
Dall'Igna apela a la unidad para ayudar a Bagnaia a levantarse
Dall'Igna elogia a Márquez: "Demostró lo gran campeón que es en un momento clave del año"
Bagnaia se siente “humillado” en MotoGP: “No veo la salida”
Márquez: "Misano es una pista en la que puedo rendir al máximo"
Los mensajes que esconde la foto del hombro de Marc Márquez
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez
Últimas noticias
Alpine avanza con la computación cuántica para mejorar sus simulaciones de F1
Gasly reconoce que hay “confusión” en Alpine de cara al GP de España
Tsunoda responde a las críticas de Max Verstappen: "no saco nada de sus comentarios"
¿Podría Chile ofrecer a Adrien Fourmaux la mejor oportunidad de conseguir un triunfo en el WRC?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados