Bagnaia: "No estoy al 100 por 100, pero estoy bien"

Pecco Bagnaia afronta una parte importante de la temporada 2023 del Mundial de MotoGP. A pesar de sus tres caídas en carreras largas, una de ellas en Le Mans antes del receso del campeonato, el vigente campeón del mundo llega al Gran Premio de Italia de este fin de semana como líder de la clasificación de pilotos, un punto por delante de un Marco Bezzecchi que se le pegó tras ganar en tierras francesas.

El de Ducati es consciente de que el triplete que la categoría reina afronta ahora -Mugello este fin de semana, para posteriormente ir a Sachsenring y Assen de forma consecutiva- puede ser básico, tanto para sus aspiraciones como para las de sus rivales.

A ello se refirió el italiano este jueves en su llegada a su primera carrera de casa, donde llega algo tocado físicamente. Cabe recordar que, en su incidente con Maverick Viñales en Le Mans, sufrió una fractura parcial en su astrágalo en la caída. En declaraciones a DAZN de España, reconoció que no está al máximo de sus fuerzas, aunque no debería tener ninguna molestia grave durante el fin de semana.

"Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. He hecho todo lo posible para volver al máximo. No estoy al 100 por 100, pero estoy bien", dijo Bagnaia. "He rodado tres veces en moto [desde la lesión], dos aquí y otra en un circuito más pequeño. Duele un poco, pero al final los movimientos que tengo que hacer los puedo hacer. Me molesta en los cambios de dirección, porque no puedo poner todo el peso en el pie, pero ya vi cuando estaba aquí que después de dos o tres vueltas se pasa bien".

"Será el primer triplete de la temporada. Seguramente no será como en temporadas pasadas, porque serán seis carreras [sumando las sprint], pero ya hemos visto que tenemos una buena estrategia para estar ahí. Al final yo no he completado todas las carreras, porque me he caído y tengo que mejorar esa estrategia un poco, pero ya sabemos que si todo está bien estamos ahí. Cuando no te encuentras tan bien con el setting es más difícil, pero vienen tres circuitos buenos e intentaremos estar ahí", continuó.

Precisamente al ser preguntado por cómo afrontará el triplete de carreras, Bagnaia remarcó que serán unas semanas para marcar diferencias, aunque también pueden jugar una mala pasada: "Seguramente será muy importante. Es donde se pueden destacar los rivales, quiénes estarán toda la temporada delante. Son tres grandes premios muy importantes antes del parón, y pienso que se puede marcar una diferencia, como también se puede perder", añadió.

Por último, Pecco fue preguntado por su presencia el pasado fin de semana en Misano para ver la ronda del Mundial de Superbikes. El transalpino remarcó la figura de Álvaro Bautista, líder destacado con 14 victorias en 15 carreras: "Fue divertido. Lo disfruté, estuve en la pista, quería ver una buena carrera y me divertí. Ducati allí está representada por Bautista, porque los pilotos son competitivos pero es él quien está marcando la diferencia, no la moto", finalizó.