Bagnaia, muy lejos de la Q2: "Un viernes típico de esta temporada"
Incapaz de situarse entre los diez primeros este viernes, Pecco Bagnaia está muy lejos del estado de forma que mostró hace un año en el GP de Japón.
El año pasado, el GP de Japón supuso un rayo de esperanza, tan puntual como inexplicable, en la nefasta temporada de Pecco Bagnaia. Al regresar a Motegi este jueves, el italiano advirtió que no cabía esperar otra hazaña similar, y la primera jornada en pista le dio la razón.
Por la mañana, Bagnaia marcó un octavo tiempo digno, pero por la tarde apenas figuró entre los diez primeros y no logró meterse en el top 10 durante la fase de vueltas rápidas al final de la sesión. Tras terminar en un lejano 16.º puesto, tendrá que pasar por la Q1 por octava vez en 15 fines de semana de carreras este año, y por quinta vez en los últimos seis Grandes Premios.
Al preguntársele qué ha cambiado desde el año pasado, Pecco Bagnaia solo pudo expresar su desconcierto. "Todo", respondió. "Todo... Por desgracia, todo".
Sin embargo, las dificultades de Bagnaia resultan familiares. "Un viernes típico de esta temporada", reconoció con sobriedad, mientras seguía lidiando con los mismos problemas: "Tengo problemas con el agarre; no tengo nada, absolutamente nada. Hay que trabajar en ello".
Pecco Bagnaia est distancé à Motegi.
Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Bagnaia se enfrenta "más o menos" al mismo problema que ha venido señalando en los últimos meses: la incapacidad de generar agarre en el tren trasero. "Lo sabemos. Intentamos trabajar con el enfoque adecuado y progresar un poco. Esta vez es difícil, más difícil que en Austria".
Sin embargo, en el Red Bull Ring, Bagnaia había experimentado una recuperación en su rendimiento. Aunque se mantuvo lejos de Marc Márquez, logró regresar al *top 10* durante una prueba disputada con un neumático trasero diferente, de estructura reforzada. En Japón se utiliza el neumático habitual, y parece que Bagnaia está sufriendo las consecuencias.
"En Austria, el nivel de agarre con el neumático AZ [de carcasa reforzada] era igual para todos. Estaba más cerca, pero esta vez se trata de la carcasa habitual. Me cuesta más porque no siento ese agarre extra".
Comparte o guarda esta historia
Por qué Bagnaia descarta repetir la victoria en el Gran Premio de Japón de MotoGP
La debacle de Ducati en Spielberg: por qué se esfumó su dominio
Bagnaia: "Ducati perdió gran parte de su potencial en Austria"
Acosta le dijo a KTM que quiere vencer a Marc Márquez con la misma moto en MotoGP
Qué ha cambió en el nuevo Marc Márquez un año después de encontrar la “paz” consigo mismo
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez
Últimas noticias
Así vivimos las práctica del viernes en el GP de Bahréin 2026 en Malasia
Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de Bahréin de F1 en Malasia
Bagnaia, muy lejos de la Q2: "Un viernes típico de esta temporada"
Leclerc lidera la FP2 del GP de Bahréin en Malasia, con Checo Pérez y Colapinto en las últimas posiciones
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados