Bagnaia, muy lejos de la Q2: "Un viernes típico de esta temporada"

El año pasado, el GP de Japón supuso un rayo de esperanza, tan puntual como inexplicable, en la nefasta temporada de Pecco Bagnaia. Al regresar a Motegi este jueves, el italiano advirtió que no cabía esperar otra hazaña similar, y la primera jornada en pista le dio la razón.

Por la mañana, Bagnaia marcó un octavo tiempo digno, pero por la tarde apenas figuró entre los diez primeros y no logró meterse en el top 10 durante la fase de vueltas rápidas al final de la sesión. Tras terminar en un lejano 16.º puesto, tendrá que pasar por la Q1 por octava vez en 15 fines de semana de carreras este año, y por quinta vez en los últimos seis Grandes Premios.

Al preguntársele qué ha cambiado desde el año pasado, Pecco Bagnaia solo pudo expresar su desconcierto. "Todo", respondió. "Todo... Por desgracia, todo".

Sin embargo, las dificultades de Bagnaia resultan familiares. "Un viernes típico de esta temporada", reconoció con sobriedad, mientras seguía lidiando con los mismos problemas: "Tengo problemas con el agarre; no tengo nada, absolutamente nada. Hay que trabajar en ello".

Pecco Bagnaia est distancé à Motegi. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bagnaia se enfrenta "más o menos" al mismo problema que ha venido señalando en los últimos meses: la incapacidad de generar agarre en el tren trasero. "Lo sabemos. Intentamos trabajar con el enfoque adecuado y progresar un poco. Esta vez es difícil, más difícil que en Austria".

Sin embargo, en el Red Bull Ring, Bagnaia había experimentado una recuperación en su rendimiento. Aunque se mantuvo lejos de Marc Márquez, logró regresar al *top 10* durante una prueba disputada con un neumático trasero diferente, de estructura reforzada. En Japón se utiliza el neumático habitual, y parece que Bagnaia está sufriendo las consecuencias.

"En Austria, el nivel de agarre con el neumático AZ [de carcasa reforzada] era igual para todos. Estaba más cerca, pero esta vez se trata de la carcasa habitual. Me cuesta más porque no siento ese agarre extra".