Bagnaia no se da por campeón después de dominar los test

Pecco Bagnaia se alzó al término del test de Portimao como el claro vencedor de la pretemporada 2023 de MotoGP. El vigente campeón del mundo se mostró muy superior al resto de pilotos en el trazado luso, y lideró ambas jornadas de ensayos.

El #63 reconoció sentirse muy a gusto sobre la Ducati GP23, a diferencia del pasado año, cuando la línea de desarrollo elegida se demostró incorrecta.

En esta ocasión está siendo totalmente al contrario, y Bagnaia destrozó el récord absoluto de Portimao, que ya estaba en su poder desde 2021.

Sin embargo, Pecco prefiere mantener la calma, y volvió a recordar que un test poco tiene que ver con una carrera.

"Como hemos dicho todos los días de la pretemporada, una cosa es un test y otra totalmente distinta un gran premio", declaró el transalpino. "Así que vamos a esperar. Sin duda, todo el trabajo que hemos hecho nos ha puesto a un buen nivel. Así que estoy muy contento con todo, muy contento con el ritmo de carrera al sprint, muy contento con los neumáticos, con la vuelta lanzada...".

"Pero luego tenemos que ver en el fin de semana de la carrera. Habrá que tener en cuenta el tema de las presiones delanteras, algo que en los test obviamos. Así que será un poco diferente, y si tienes a alguien delante será más peligroso. Si es así, estamos preparados, y si no es así, mejor para la seguridad de todos. Pero en cualquier caso, podemos decir que estamos preparados al 100%".

Lo que sí que no negó es que es un claro candidato a llevarse los 25 puntos dentro de dos semanas, en el gran premio inaugural de la temporada. Será en el mismo trazado portugués, por lo que los datos obtenidos durante las pruebas serán más que útiles.

"Lo que está claro es que estamos listos para luchar por la victoria. Eso es así. Pero en cualquier caso, hay más de un piloto que es lo suficientemente rápido como para luchar por las primeras posiciones".

Cuando se le pidió que escogiese a los candidatos para disputar el campeonato, Bagnaia prefirió contestar con rodeos: "Sinceramente, no me gusta pensar en quién es el favorito al título. No puedes decir que uno es el favorito tras un test, porque no sabes el trabajo que ha estado haciendo. Marc, por ejemplo, no intentó ningún tiempo a una vuelta. Así que es muy difícil saberlo".