Bagnaia no siente la presión por terminar la sequía de Ducati

Sepang.- El piloto de Ducati asaltó el liderato del Mundial de MotoGP el pasado domingo en Australia y por primera vez, desde que está en la clase reina, tiene este domingo, en Malasia, una bola de partido para convertirse en campeón.

Para Pecco Bagnaia, la clave reside en afrontar el fin de semana como si uno uno cualquiera, seguir trabajando como en las últimas carreras y no pensar demasiado en lo que significa esta posibilidad.

"Por el momento estoy calmado, se que nuestro potencial puede ser alto, si trabajamos como en las últimas carreras podemos hacer un buen papel", explicó el italiano este jueves en la previa del Gran Premio de Malasia.

"El problema aquí será el clima, se prevé lluvia pero creo que tenemos una gran posibilidad", en referencia a cerrar el título.

Sobre los factores que pueden llegar a presionar al piloto de Turin, él mismo señaló dos de verdadero calado.

"Desde 2009 no ha ganado ningún italiano el Mundial (Valentino Rossi), desde el 2007 Ducati (Casey Stoner) no logra el titulo, y podría ser el primero para mi en MotoGP, así que la presión está ahí y la empiezo a sentir. Pero en este momento estoy bastante contento, hemos hecho algo muy bueno esta temporada, pero aún nos queda acabar el trabajo y ese es mi foco este fin de semana", fue su valoración.

Bagnaia ya fue campeón del mundo en este circuito, en 2018, cuando ganó la corona de Moto2.

"Es completamente distinto comparado con 2018, en aquel momento fue muy duro, fue mi primer título, ahora me siento más relajado, pero eso seguro que cambia mañana y el domingo, siempre cambia el día de la carrera".

Con o sin presión, el de Sepang es un circuito que siempre se le ha dado bien a Pecco.

"Lo que me gustaría es que no lloviera, rodar en mojado aquí puede ser bastante peligroso, prefiero girar en seco, creo que puedo ser bastante competitivo aquí en seco".

Precisamente, una carrera loca o, incluso, una caída de Pecco es lo único que podría garantizar que el Mundial llegar a Valencia con los tres actuales pilotos que luchan por el título con opciones.

"A nivel de espectáculo puede haber un escenario curioso, he trabajado muchísimo, he tratado de ser la mejor versión de mi mismo en la segunda parte de la temporada, preferiría no caerme en esta carrera", apuntó.

Fue precisamente en este circuito, en pretemporada, cuando las dudas asaltaron al italiano con la Ducati de 2022.

"No creía que nuestro potencial del test mejoraría, iba lento, era difícil mantener una constancia, hemos trabajado mucho para llegar al actual nivel, la principal mejora lo hicimos en Portimao y cuando llegamos a Jerez ya estaba todo más ajustado. La gran mejora la conseguí yo a nivel de mentalidad, a partir de la segunda parte de la temporada eso fue lo que me trajo hasta aquí", dijo.

Una vez culminado el sorpasso a Fabio Quartararo por el liderato, le pidieron a Pecco que marcara el momento clave de la temporada.

"Una carrera que me dio mucha motivación fue la Silverstone, tuve muchas dificultades durante todo el fin de semana, pensaba que no iba a ganar y al fina lo logré, y otra clave importante fue Aragón, cuando acabé segundo y Fabio se cayó, ahí gané muchos puntos gratis, por así decirlo".

Por último, le pidieron a Bagnaia que explicara cómo iba a gestionar la presión que, con seguridad, irá creciendo con el fin de semana.

"He hecho lo mismo que hago normalmente, lo que siempre suelo hacer de manera cotidiana, leo libros, veo películas, he visto la carrera de 2019, lo estoy viviendo como un fin de semana normal, si lo quiero hacer bien debo mantener mi foco y hacer lo mismo que siempre, estar preparado, si empiezan a pensar en lo que me ejerce presión, sentiré esa presión. Mi novia y mi familia me han acompañado y me van a ayudar mucho a mantener la calma", finalizó.