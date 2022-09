Bagnaia: No creo que necesite ayuda para ser campeón de MotoGP

Cargar reproductor de audio

Pecco Bagnaia afronta el Gran Premio de Japón más cerca de Fabio Quartararo que nunca. El italiano, que ganó cuatro grandes premios en la segunda mitad de temporada, subió al podio en el pasado Gran Premio de Aragón. Ello, unido a la dificultad del de Yamaha para subir al podio y especialmente su caída en Motorland, hace que Bagnaia marche a tan solo diez puntos de 'El Diablo'.

Su impresionante remontada está acompañada por un poderío absoluto de la armada de Ducati en las últimas pruebas, con Jack Miller y Enea Bastianini abonados a las primeras posiciones. "Somos la moto a batir, porque la Ducati es la más completa", aseveró Pecco en la rueda de prensa previa al fin de semana en Motegi. "Pero también hemos visto que en Austria, donde éramos muy fuertes, Fabio era igual de rápido que nosotros".

Y es que Motegi es uno de los circuitos de calendario que mejor se adapta a las características de la GP22. "Aquí, como en Austria o Austin, marcamos la diferencia, y puede que este sea en el que más ventaja tengamos. Pero tendremos que verlo, porque hay veces que el dispositivo regulador de altura e da más problemas, sobre todo en frenada", explicó.

Es por ello que Bagnaia reconoció estar "contento" por volver a correr en Motegi, "uno de sus circuitos favoritos". "La situación es completamente distinta a 2019, cuando era debutante, pero creo que este año lo podemos hacer muy bien", señaló.

Aunque tras la carrera de Aragón admitió que, tras varios meses evitándolo, iba tocando pensar en la general, Bagnaia sigue fiel a su filosofía de ir carrera a carrera. "Aún quedan muchas pruebas. Quiero centrarme en hacer bien mi trabajo y ser competitivo".

Pero, pese a su amor platónico por el trazado oriental, puede que el transalpino no tenga su mejor fin de semana. La previsión meteorológica amenaza con que la carrera se dispute sobre mojado; unas condiciones en las que Bagnaia no termina de sentirse a gusto. "Es cierto que no soy el más rápido en mojado, siempre me cuesta. En Indonesia terminé 15º, así que será importante tener más sesiones con lluvia para poder entender las condiciones".

Como no podía ser de otra manera, Pecco fue preguntado acerca de las posibles órdenes de equipo por parte de la escuadra italiana; órdenes que, hasta el momento, Borgo Panigale ha negado. "Honestamente, no creo que necesite ayuda para ganar este Mundial. Prefiero ganar yo por mis propios medios, que no que me dejen pasar. De todas formas, si Ducati decide de forma distinta no será porque yo lo pida".

Aunque lucha con Aleix Espargaró y Quartararo por el mundial, quien le está apretando en las últimas carreras es su futuro compañero de equipo, Enea Bastianini. "Creo que Enea es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, y seguro que querrá volver a terminar delante. Es menos contendiente, pero yo he recuperado muchos puntos en las últimas carreras, así que aún tiene opciones", concluyó.