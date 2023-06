Bagnaia siente que causó "pánico" en sus colegas por la lluvia

El campeón del mundo de MotoGP ha ampliado a cuatro puntos su ventaja en el campeonato de pilotos al ganar la carrera sprint de Mugello, pero ha tenido que superar una amenaza de lluvia que ha alterado su ritmo en cabeza.

Al final de la segunda vuelta se mostraron las banderas de lluvia y Bagnaia, como líder, tomó la precaución en la curva Arrabbiata 2 para entender las condiciones de su Ducati con neumáticos lisos.

Pero su indecisión hizo que los perseguidores se juntaran detrás de él, permitiendo a Jorge Martín abrirse paso, hasta que la amenaza de lluvia cesó y Bagnaia recuperó el ritmo.

El piloto oficial de Ducati no tardó en recuperar el liderato, adelantando a Martín en la primera curva en la cuarta vuelta, y mantuvo a raya la presión de Marco Bezzecchi para asegurarse la victoria.

Bagnaia admitió que las banderas de lluvia lo obligaron a pilotar de forma conservadora por temor a sufrir una caída cuando iba en cabeza, como le ocurrió en el GP de las Américas disputado en abril.

"Cuando vuelva a ver la carrera me daré cuenta de que he sembrado el pánico entre los pilotos de detrás, ya que cuando he salido de la Arrabbiata 2, he notado que estaba mojado y que todo el mundo me pasaba", ha explicado Bagnaia.

"Luego vi a alguien por fuera, así que quizás fui un poco demasiado lento".

"Pero entonces decidí ir con Jorge porque al llegar al sector cuatro todo estaba seco, el sector uno y el dos también, pero la última parte del sector dos y la primera del tres estaban mojadas. Así que daba bastante miedo".

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi agregó: "Para mí ha sido un poco más fácil en comparación con Pecco porque tenía la referencia de él. Así pude ver mejor la situación y entender mejor lo que tenía que hacer sobre la moto, pero sinceramente, no estoy de acuerdo con Pecco en que dijera que estaba mojado porque para mí estaba seco. Sólo que quizás estaba un poco asustado".

Bagnaia también se convirtió en el centro de atención durante la sesión clasificatoria del sábado, al lograr la pole position tras un encontronazo con Marc Márquez.

Pero el piloto italiano se negó a comentar el incidente tras considerar que sus comentarios habían sido malinterpretados.

"No quiero entrar en esta discusión porque cada vez que tengo que hablar de lo que pienso... estoy cansado de ello", dijo.

"Así que no quiero responder. Así que, sin comentarios al respecto, no quiero hablar de ello".