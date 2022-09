Bagnaia aún piensa "en lo que pasó en Japón"

Cargar reproductor de audio

La imagen de Pecco Bagnaia, en la grava de Motegi junto a su moto caída, aplaudiendo, se ha interpretado de mil formas diferentes. El propio corredor quiso zanjar el tema asegurando que "me aplaudí a mí mismo por la estupidez que acababa de cometer", pero no son pocos los que creen que el piloto da una versión light de su verdadero pensamiento, que el de Ducati 'aplaudía' la habilidad de Fabio Quartararo al cerrar la puerta al minúsculo hueco por el que la imaginación de Pecco creía que podía colarse su Ducati.

Una semana después de todo aquello, el corredor italiano, que ahora está a 18 puntos del francés, líder del campeonato, seguía dándole vueltas al asunto en la previa del Gran Premio de Tailandia.

"Sinceramente, sigo pensando en lo que pasó en Japón y analizando lo sucedido", confesaba.

"Tenemos que entender por qué perdíamos tanto tiempo, me quedé atascado detrás de Pol Espargaró y me resultaba imposible adelantarle, tenemos que encontrar algo que nos ayude en ese aspecto", pedía.

"Fue un fin de semana extraño, en mojado me costaban cosas en las que, en el pasado, éramos más competitivos", sugirió.

Inmerso en la lucha por el campeonato, las cinco victorias de Bagnaia este curso se ven seriamente ensombrecidas por otros tantos ceros, más un 15º puesto en Indonesia, en una primera mitad de curso que, parecía, formaba parte ya del pasado.

"Mi objetivo era adelantar a Fabio, era solo un punto más (en la general), pero era importante para el campeonato. Pequé de ambicioso, lo intenté desde demasiado lejos, y cuando vi que no podía adelantarle traté de parar la moto y me caí", relató.

"Siempre se tiene que mirar lo positivo en las dificultades. Es bueno analizar hoy para entender lo que pasó, pero ahora ya me olvido del tema y voy a centrarme en mirar hacia adelante", zanjó la reflexión

Acostumbrado a luchar por las victorias desde Assen, Bagnaia llegó a aquella situación luchando con Quartararo por el octavo puesto debido a las dificultades que encontró durante el fin de semana.

"Es difícil de saber que pasó, entendemos que en algunas circunstancias tienes que empujar al mismo nivel y yo no era capaz de hacerlo, iba detrás de alguien que era más lento en la frenada y no pude pasarle".

Como él mismo confesó, en las condiciones de mojado en Japón la moto no iba como en otras ocasiones y este fin de semana, el clima volverá a ser inestable.

"Comparado con el año pasado lo único que cambia en mojado es el balance de la moto, por eso me cuesta un poco más. Lo difícil es que no tuvimos tantas sesiones en mojado durante el año, así que cuando llegué a Japón no sentía los neumáticos y así me cuesta más. El equipo tiene ideas para cambiar la transferencia de pesos y eso espero que me ayude", se resignó.

También el dibujo de Buriram, con largas rectas, puede ayudar al italiano.

"Es un circuito que el sector 1 es muy bueno para la Ducati, se ajusta a nuestras características, pero en el tercer sector perdíamos mucho con Fabio hace dos años. Espero que el nuevo carenado (aerodinámico) nos ayude en esa parte del trazado".

Otra ganancia en las condiciones húmedas de Motegi la aportaron los neumáticos, que permitían hacer tiempos muy competitivos.

"Los neumáticos que tenemos ahora nos ayudan en mojado, seguro que habrá spinning (la rueda patina), pero no será tan problemático, creo que este circuito no es tan difícil en mojado como Japón, pero cuando vas detrás de otro piloto es complicado. No creo que haya tanto aquaplaning aquí", cerró el italiano.