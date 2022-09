Bagnaia: "Pensaré en el título pero no demasiado"

Cargar reproductor de audio

Bagnaia puede poner rumbo a Japón sabiendo que ha hecho los deberes en el Gran Premio de Aragón. El piloto de Ducati no fue capaz de continuar su racha de cuatro victorias consecutivas, pero se quedó cerca. Concretamente, a solo 42 milésimas.

Sin embargo, los 20 puntos que sumó en Alcañiz le sirven para situarse a solo 10 puntos de Fabio Quartararo. El francés registró otro cero en su casillero después de irse al suelo en los primeros compases de la carrera.

"Lo importante esta vez era no cometer errores, porque el accidente de Fabio nos dio la oportunidad de recuperar muchos puntos", reconoce Bagnaia. "En la última vuelta era importante mantener la calma. Cuando vi a Enea tan pegado a mí, me repetí que no debía cometer errores". Y, aunque se lo tomó "con calma", sí que se resistió a quedar segundo.

Lo cierto es que, otro gran premio más, Bastianini y Bagnaia estuvieron un paso por delante del resto de pilotos. "Enea y yo marcamos la diferencia. Desde mi punto de vista, en Ducati somos ocho pilotos que vamos más rápido cada día. Enea está motivado y juntos nos empujamos el uno al otro, porque si él es rápido yo sé que también puedo serlo", declaró.

Pecco también admitió que, ahora sí, toca empezar a pensar en la clasificación general, algo que se había resistido a hacer hasta ahora. "Ahora, el Mundial está mucho más claro. Estos diez puntos son la menor diferencia que he tenido desde que comenzó el año. Estamos cerca".

"Pensaré en el título pero no demasiado. Sé que en Japón no será fácil, porque tenemos menos tiempo para preparar la moto [ya que se suspende la sesión de ensayos]".

"Ahora, cuando lidero una carrera, me centro en intentar rodar todo lo bien que puedo, sin fijarme en si los de detrás reducen el hueco conmigo. Eso me ayuda", finalizó.