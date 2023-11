Bagnaia dice que "la presión es la misma para los dos" con Martín

Bagnaia dejó pasar su primera bola de partido, perdiendo siete de los 21 puntos de ventaja que disfrutaba sobre Jorge Martín al frente del campeonato, que ahora lidera con 14 puntos cuando ya solo queda una carrera, la de este domingo en el Gran Premio de Valencia, con 25 puntos en juego.

Al fina del día, Bagnaia, que acabó quinto en la meta, donde se impuso su rival, se mostró contrariado.

"Nuestro objetivo era intentar ganar y si él estaba delante estar lo más cerca posible. Por la mañana me encontré realmente bien con la goma media, todos los pilotos que la montaron se encontraron bien con ese compuesto, lo he hablado con Maverick Viñales y por eso la han montado bastantes pilotos. Ha sido una pena porque hemos desperdiciado una ocasión de sumar más puntos de cara a mañana, pero ahora hay que estar serenos y tranquilos, y concentrado en la carrera de mañana", explicó Bagnaia esta tarde al final de la jornada.

Igual que el año pasado, Bagnaia deberá esperar al último día para intentar certicar el campeonato, por lo que le espera un noche larga.

"Espero poder dormir, no lo sé. El año pasado dormí bastante bien, veremos", dijo.

Lo más importante para el italiano, sin duda, es que depende solo de él y tiene, aún, una ventaja de 14 puntos muy importante.

"Digamos que es una ventaja, que estar líder y tener unos puntos es mejor. Pero también es verdad que, en ocasiones, estar en remontada, sin nada que perder, te pone en una situación de poder atacar y arriesgar. Pienso que ahora mismo la presión es la misma para los dos, habrá que jugar bien las cartas para la carrera".

Tal y como fue la segunda mitad de la pasada temporada, en la que remontó más de 90 puntos, y la primera mitad de este año, en la que llegó a tener más de 70 de ventaja, pocos se podía imaginar que el Mundial iba a llegar abierto al último día en Valencia.

"Que una Ducati hubiera sido el adversario en caso de llegar hasta la última carrera sí me lo había imaginado, y llegar hasta aquí era una posibilidad, considerando la igualdad existente en el campeonato, el nivel que hay y las carreras sprint. Seguramente, con los errores y la mala suerte que hemos tenido durante la temporada, que aún estemos primeros y con opciones de ganar, con cinco ceros los domingos y dos o tres los sábados, es un buen resultado, sin duda".

"Depende, si Martín se pone primero haremos una carrera al ataque. Haré lo máximo, intentaré estar lo más adelante posible y cuando falten unas pocas vueltas veremos dónde estamos para actuar en consecuencia", dijo.

"Sí, esperaba más, pero nos hemos equivocado con la elección de la goma trasera. No me he encontrado bien. Y me esperaba más, porque esta mañana, con más frío, iba más rápido. Tenía mucho más ritmo. Pero esta tarde nos hemos equivocado. Pensaba que la media podía ser mejor, pero Jorge, Marc Márquez y Brad Binder iban con el neumático blando y se veía claramente que eran más rápidos".

"Yo he intentado en las primeras vueltas seguir a Maverick Viñales, pero no ha sido bastante. Cuando hemos empezado a tirar fuerte, yo he empezado a bajar con el ritmo. Ellos han bajado más y han sido más constantes. Es bueno que hayamos terminado en quinta posición, porque es el mismo resultado que puedo hacer mañana, y tenemos ritmo de podio, así que esto es bueno".

"La presión está ahí, en mí, pero como está en mí también está en Jorge. Ninguno de los dos puede fallar y será muy importante hacerlo bien, pero normalmente en la carrera larga somos más fuertes y no cambia esto de un fin de semana a otro. Veremos qué pasará, tenemos 14 puntos de ventaja, que no son tantos pero son bastantes para controlar un poco más. Pienso que, si salimos bien y las cosas van como tienen que ir, vamos a estar delante".

"Pienso que no será fácil, será bastante difícil porque mañana hará más frío, y la elección de la goma delantera será muy crucial. Así que veremos, pero a empujar fuerte", finalizó el italiano.