Bagnaia descarta una ayuda de Ducati para ganar el campeonato

Pecco Bagnaia busca seguir en modo remontada en Australia. El vigente campeón del mundo consiguió en Japón un fin de semana casi perfecto, y con sus dos victorias en la sprint y en la carrera larga del domingo redujo la diferencia con Jorge Martín desde los 21 puntos hasta los 10, a falta de cuatro grandes premios para el final de la presente temporada.

La pista de Phillip Island puede ser propicia para que el italiano aseste otro golpe a su rival español por el título de MotoGP, pero sabe que no será fácil. Este jueves, en la rueda de prensa de pilotos que dio el pistoletazo de salida a la cita de la isla de Oceanía, Bagnaia analizó la situación del campeonato y qué espera para los próximos días y eventos del organigrama.

Y es que el piloto de Ducati ve un equilibrio en base a cuál de los dos es más fuerte en los distintos circuitos que hay por delante: "Pienso que nuestras 'performances' [refiriéndose al rendimiento en cada pista] se mezclan mucho en estas cuatro carreras. Creo que aquí, en Australia, él tiene algo más. En Tailandia y Malasia, yo tengo algo más. Y en Valencia, él. Está muy equilibrado. No podemos tener más errores. Quedan cuatro grandes premios, ocho carreras, y será importante entenderlo bien".

"No es obligatorio superar a Jorge ya en Australia, pero siempre debemos recortar puntos. Pienso que todo puede pasar. Yo también puedo estar atrás y perder puntos. Hemos visto ya que esto llegará a Valencia, y allí se jugará el todo por el todo. Si ganamos o perdemos unos puntos, no importa tanto. Será muy complicado cerrar el campeonato antes de Cheste. El objetivo este fin de semana sería terminar segundo, pero sabemos que tenemos potencial para ganar. Intentaremos ganar este año, pero tenemos que pensar en el campeonato en cualquier caso, y tratar de dar el máximo sin asumir demasiados riesgos", siguió.

En lo referente a este fin de semana, Bagnaia pone el foco en las gomas de Michelin y en la dura climatología que se espera: "Lo más difícil será entender el desempeño de los neumáticos, porque parece que no vamos a tener sesiones en seco para entenderlos bien de cara a la carrera. El compuesto blando es el medio del año pasado, y ya en 2023 iba un poco al límite sin el reasfaltado. Tendremos que probar distintas gomas, porque es la carcasa de Indonesia. Y entender las condiciones climáticas: dan lluvia para el viernes, viento para el sábado, y bastante frío para el domingo. Phillip Island siempre depara complicaciones, pero el asfalto tiene un aspecto fantástico, quizás ahí tengamos mejores sensaciones".

Alguien que ha reaparecido en la escena de MotoGP es Pedro Acosta, volviendo a encontrarse cómodo con la RC16. Bagnaia espera que también esté en la pelea en Australia: "Creo que, en Indonesia, nadie habría esperado este nivel de resultados que tuvo, pero luego le pasó lo de la presión de los neumáticos. Voy a pensar solamente en Motegi: es cierto que fue súper rápido, y muy competitivo desde el principio del fin de semana. KTM siempre va rápido en Japón, yo esperaba verles competitivos, y me esperaba que Pedro estuviese cerca. Sabemos el potencial que tiene, parece que ha recuperado confianza. Este circuito es bueno para todos los pilotos, porque la moto marca menos la diferencia, es una pista muy rápida. Será difícil ver que alguien se escape".

El propio Acosta 'participó' en la rueda de prensa para añadirle picante, y preguntó a ambos pilotos si esperan órdenes de equipo por parte de Ducati. Bagnaia lo tuvo claro: "Considero que, si Ducati hubiera querido ayudarme de alguna manera, ya desde Misano podría haber tenido algo mejor en el paquete actual de mi moto. Probamos un nuevo chasis, que no estaba preparado para todos, y no lo estamos utilizando. Lo más correcto es que sea así, creo que Gigi Dall'Igna siempre lo ha dejado claro".

"En las últimas temporadas, los equipos tienen el mismo paquete. Si yo tengo algo nuevo, los dos equipos de fábrica [Ducati y Pramac] tienen la misma moto. Es la estrategia que ha colocado a Ducati donde está ahora mismo, con unas altísimas prestaciones y competitividad. Así que no creo que vaya a cambiar nada hasta Valencia", continuó.

Aleix Espargaró comentó en Japón que, según su opinión, ni a Martín ni a Bagnaia se les da el crédito que merecen. El turinés ofreció su punto de vista: "No me importa lo que opinen los demás. Yo sé lo que estamos haciendo, y estamos logrando algo mucho mejor que el resto. Solamente ese hecho ya es muy importante. Pero tenemos que considerar que hay muchas personas que a lo mejor están más ancladas en el pasado, y no es fácil mejorarlo".

"Por ejemplo, si piensas en el Mundial de Superbikes, piensas en las batallas que se libraban en el pasado, y que ahora han cambiado. Hoy, marcar la diferencia resulta más complicado. En el pasado teníamos a Casey Stoner, que derrapaba mucho. A Valentino Rossi, que frenaba muy tarde. Ahora, todo el mundo hace lo mismo. Todos salen lo mejor posible de la curva, frenando y apurando, y es difícil apreciar las diferencias. Todos estamos utilizando las diferencias que se marcaban en el pasado. Pero creo que lo que hicimos en Japón, por ejemplo, fue de locos, viendo el ritmo que mantuvimos durante toda la carrera. Así que no entiendo lo que dice la gente, a veces es como si estuvieras hablando con la pared".

Bagnaia también habló de la pelea por la tercera posición de la general entre su compañero, Enea Bastianini, y Marc Márquez: "Considero que será una pelea justa, como siempre. Como vimos en Japón. El ritmo entre ambos siempre está incandescente, lo vimos en Mugello, en Assen o en Motegi. Creo que será una gran pelea, y que son suficientemente fuertes como para luchar con nosotros aquí, en Tailandia o en Malasia. Su potencial es muy similar al que tenemos nosotros".

Por último, el piamontés detalló las diferencias de Jorge Martín respecto a su nivel en 2023: "Creo que lo principal es que este año empezó mejor. En cuanto a puntos, siempre ha estado en las primeras posiciones. Ha liderado casi todo el campeonato, salvo Qatar, Alemania y Aragón. Él ha mantenido más constancia que yo. Hemos tenido falta de suerte en algunas situaciones. Pero creo que ha mejorado en que sabe que puede ganar, es consciente de que puede ser competitivo, y eso marca la diferencia. Es lo principal que sentí yo cuando luché por el campeonato en 2021. A nivel mental, no se entiende hasta que llegas al final de la temporada. El año pasado, yo sentía que estaba mejor preparado respecto a 2022, pero en Valencia estaba más o menos igual, porque sientes esa presión y tienes que luchar contra ella".