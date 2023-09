Bagnaia no llega al 100% al Gran Premio de la India de MotoGP

Pecco Bagnaia fue uno de los grandes protagonistas en el pasado Gran Premio de Misano. A pesar de sus lesiones en la pierna, producidas en el accidente que tuvo en Catalunya, el líder del Mundial fue capaz de salir de su segunda carrera de casa con un doble podio, dos terceras posiciones, para mitigar su pérdida de puntos con respecto a Jorge Martín, que con dos victorias se colocó a 36 puntos.

Ahora, el vigente campeón del mundo llega al primer GP de India de la historia con ganas de dar un golpe en la mesa y recuperar el nivel que venía exhibiendo, aunque tendrá que luchar contra un rival crecido y contra las dudas de un nuevo trazado. El Circuito Internacional de Buddh recibió este jueves el visto bueno de los pilotos, aunque algunas partes provocan dudas, como reconoció Marc Márquez.

En la rueda de prensa previa, el propio Bagnaia reconoció que no tuvo ningún problema con los visados y catalogó al circuito como "interesante" y "diferente" en comparación a otros del calendario, aunque puso el foco en las escapatorias, que pueden resultar algo estrechas.

"No he tenido ningún problema con el trazado", empezó diciendo el de Ducati. "Nuestro director de logística lo ha gestionado todo perfectamente y no he tenido ningún problema con el visado. He echado un vistazo a la pista y es interesante, es diferente comparada a otros circuitos a los que vamos. Puede ser fantástico".

"Será interesante pilotar mañana considerando algunas zonas de escapatorias, que parecen un poco estrechas. Estaba hablando con el comisario de seguridad de Dirección de Carrera y hay razones que avalan decir que están bien", continuó.

Tras ello, el transalpino reconoció que no llega del todo recuperado pese a las dos semanas de parón en MotoGP: "El lunes después de la carrera en Misano fue bastante difícil. Me encontraba muy cansado, pero trabajamos muchísimo para llegar al máximo aquí. No llegamos al 100 por 100 aquí, porque es algo que requiere mucho tiempo. Pero ya sé exactamente dónde tengo que colocar la pierna si empiezo a tener dificultades, así que estoy en mejores condiciones este fin de semana".

Después, Bagnaia tocó varios temas de actualidad. Por ejemplo, su relación con su rival por la corona, Jorge Martín, quien recibió la garantía de Gigi Dall'Igna de que tendrá una batalla justa por el campeonato: "Pienso que, en Mahindra, en Moto3, nuestra relación era bastante extraña. Compartíamos habitación, jugábamos a la play... Nuestra relación se basa en el respeto, y eso es lo principal. Sabemos cuál es nuestro potencial y eso significa que siempre habrá una pelea justa".

Además, también comentó la llegada de su compañero de la VR46 Academy, Franco Morbidelli, al Pramac Racing: "No sé si va a cambiar algo para mí en términos de entreno. Sencillamente estoy contento de tener a Morbidelli sobre la Ducati porque él se merecía tener esa posibilidad. No ha tenido los mejores últimos años en la Yamaha y venía de una lesión en 2021, pero todo el mundo sabe de su potencial. Ahora podremos hablar de lo mismo, porque a veces hacíamos comentarios de nuestras motos pero era imposible comparar solo con hablar. La competitividad subirá".

Más tarde, recordó sus inicios en Moto3 con Mahindra, la marca india por excelencia en el Mundial de Motociclismo: "Si consideramos a todos los pilotos que han subido desde Mahindra, todos han hecho cosas increíbles en el campeonato. Todos han sido campeones o subcampeones, así que creo que ha sido una gran escuela. La potencia de la moto era inferior, pero te colocaba en una situación donde tenías que ir al máximo. Me enorgullece haber sido parte de esa familia, siempre he dicho que fue el mejor equipo de Moto3 que tuve para mejorar".

Y por último, Bagnaia también destacó la enorme cultura de las dos ruedas que MotoGP se está encontrando en la India:"Considerando la cantidad de motos que vemos en la calle aquí, es increíble que no tengamos pilotos indios. Es algo que puede motivar a alguna academia a crear una cantera de pilotos de aquí, y de introducirlos en el campeonato. Pero es como Tailandia o Indonesia, donde vemos muchas motos. Correr aquí es algo que motiva mucho", finalizó.